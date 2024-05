Meghan Markle look: gonna blu e maniche rimboccate per il tour in Nigeria

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: Getty Images Meghan Markle

Meghan Markle, sempre al centro dell’attenzione per il suo stile impeccabile, ha recentemente incantato i fan e i critici di moda durante il suo tour in Nigeria con il principe Harry. Questo viaggio, non solo ha messo in luce l’impegno filantropico della coppia, ma ha anche offerto un vero spettacolo di eleganza e raffinatezza attraverso i look scelti dalla Duchessa di Sussex.

Meghan Markle look: eleganza e stile durante il tour in Nigeria

Il tour è iniziato con la visita alla Wuse Lightway Academy, un istituto sostenuto dalla loro Archewell Foundation. Qui, Meghan ha debuttato con un abito lungo color pesca, abbinato a un’acconciatura tanto semplice quanto sofisticata: una coda bassa con intreccio.

Questa scelta non solo ha evidenziato la sua bellezza naturale, ma ha anche dimostrato una volta di più il suo acume nel bilanciare eleganza e praticità. L’intreccio, chiuso appena sopra la linea delle spalle, lasciava cadere lungo la schiena onde ben scolpite, impreziosite da un ciuffo morbido che incorniciava il viso.

Il viaggio ha visto Meghan sfoggiare una serie di look capillari che hanno catturato l’attenzione per la loro eleganza e funzionalità. Dopo il debutto con la coda bassa, la Duchessa ha optato per una chioma scioltissima durante il suo secondo appuntamento. Vestita con un power suit immacolato, ha lasciato i capelli liberi, divisi da una riga centrale e arricchiti da onde morbide, luminose e raffinate.

Il secondo giorno ha iniziato con una versione più classica della coda bassa: divisa da una riga centrale per una maggiore simmetria, con radici ben tirate indietro e chiusa da un semplice elastico nero. Questa acconciatura pratica e chic ha dimostrato come Meghan riesca a mantenere un’immagine pulita e curata anche in situazioni più informali o attive.

L’ultimo look: casual elegance

L’ultima tappa del tour nigeriano di Meghan Markle ha continuato a dimostrare il suo impegno non solo verso cause filantropiche, ma anche nell’essere una vera icona di stile. La Duchessa di Sussex ha sapientemente mescolato comfort e classe nel suo look finale, dimostrando una volta di più che la moda è uno strumento di espressione personale e pubblica.

Per il suo ultimo appuntamento in Nigeria, Meghan ha optato per un outfit che bilancia perfettamente eleganza e funzionalità, ideale per un clima caldo e per un’agenda fitta di impegni. Ha indossato una gonna lunga colorata a portafoglio, realizzata in cotone leggero, che univa comfort e stile con la sua vivace stampa.

La gonna era abbinata a una semplice camicia bianca, con le maniche arrotolate fino al gomito e un colletto rilassato, che aggiungeva un tocco di informalità sofisticata al look. Questo ensemble è stato completato da un paio di occhiali da sole neri, un accessorio indispensabile sotto il sole africano, ma anche un dettaglio chic che rifletteva la consapevolezza di Meghan riguardo l’importanza degli accessori.

Questo look non era solo una scelta di moda, ma rifletteva anche la personalità e i valori di Meghan. La scelta di tessuti naturali e comodi come il cotone dimostra la sua inclinazione verso opzioni più sostenibili e pratiche, rispettose sia del clima che delle esigenze di un evento ufficiale all’aperto. La camicia bianca, con le sue maniche arrotolate, comunicava un approccio hands-on, pronto all’azione ma sempre raffinato, una caratteristica che ha definito il suo stile personale da quando è entrata a far parte della famiglia reale.