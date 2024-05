Meghan Markle, dal rosso al bianco: due look da sogno in Nigeria

Nel secondo giorno del suo viaggio in Nigeria, Meghan Markle ha sfoggiato due look da sogno puntando sul rosso e sul bianco

Nonostante l’addio alla Royal Family, Meghan ed Harry continuano ad essere protagonisti indiscussi sulle copertine di magazine e tabloid. L’ultima avventura dei Duchi del Sussex li vede impegnati in un mini tour di 72 ore in Nigeria: un’occasione imperdibile non solo per toccare con mano l’impegno sociale della coppia, ma anche per ammirare i look dell’ex attrice. Nel secondo giorno del viaggio, infatti, Meghan ha sfoggiato due outfi da sogno, entrambi all’insegna dell’eleganza e del glamour.

Meghan Markle, il look in bianco per il ricevimento militare

Dopo il look non proprio esaltante scelto per il suo arrivo in Nigeria, Meghan Markle si è prontamente riscattata nel secondo giorno di visite, che l’ha vista ospite di un ricevimento organizzato dal Ministero della Difesa per le famiglie e le vedove dei militari del Paese. La Duchessa ha infatti scelto un long dress in lino bianco di St. Agni, coordinando il suo outfit a quello del marito Harry, in completo color crema. Il modello scelto dalla Markle è un sofisticato abito senza spalline dal taglio a colonna, che l’ex attrice ha valorizzato con acconciatura raccolta e gioielli in oro.

Organizzato dal generale Christopher Musa, l’evento ha visto anche l’inaugurazione di un centro di riabilitazione, e offerto l’occasione all’ex coppia reale per parlare alle famiglie dei caduti in guerra: “Non si può ignorare l’impatto profondo che i conflitti hanno su bambini, famiglie e nazioni. Ma visitando un ospedale nella giornata di ieri, i soldati feriti mi hanno ricordato come le ferite del passato non debbano mai definire chi siamo oggi” ha spiegato un commosso Principe Harry durante l’incontro.

Meghan Markle, il red dress per il summit sulla leadership femminile

Il viaggio in Nigeria ha visto Meghan Markle protagonista anche di impegni in solitaria, senza il marito Harry al suo fianco. È il caso del summit Women in leadership, per presiedere il quale la Duchessa ha scelto un maxi dress di Orire, una stilista emergente locale: l’ abito, di colore rosso, era caratterizzato da spalline sottili e fondo della gonna arricciato. Per completare il suo outfit, l’ex attrice si è affidata a sandali color nude e girocollo di diamanti, raccogliendo i capelli in un bun.

Nel corso del convegno, che ha visto la presenza del direttore generale della World Trade Organization, Meghan ha ribadito di essere orgogliosa delle sue origini nigeriane, scoperte di recente grazie ad un test del DNA: “Molti Afroamericani non sanno quale sia esattamente il loro Paese d’origine, e per me e mia madre è stato molto importante sapere che si tratta della Nigeria. Le donne nigeriano sono coraggiose, resilienti, potenti e bellissime. Mi lusinga molto essere in vostra compagnia” ha spiegato la Markle.

Affrontando il tema della leadership femminile, a lei da sempre molto caro, l’ex interprete di Suits ha inoltre sottolineato come sia importante creare un canale comunicativo tra generazioni: “Mi rendo spesso conto che, in Nigeria o in qualsiasi altro Paese io arrivi in viaggio, le donne vanno via dopo aver raggiunto i propri obiettivi. Invece è importante tornare a casa. Bisogna diventare un volto familiare per le generazioni successive affinché le ragazze giovani possano avere dei punti di riferimento in cui rispecchiarsi”. Un messaggio condivisibile, che fa perdonare a Meghan anche i recenti strafalcioni di stile.