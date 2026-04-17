Meghan Markle in minigonna: infrange la regola che si è autoimposta

Meghan Markle in Australia mostra le gambe col mini dress e infrange la regola dei collant velati dopo che ha fatto piangere Kate Middleton

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

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Meghan Markle e Harry sono in Australia per un tour filantropico durante il quale hanno partecipato a diversi eventi benefici, dove la Duchessa ha sfoggiato una serie di look molto sobri e minimal. Tra questi ha indossato un mini dress, firmato Friends with Frank, per il quale ha infranto la regola d’oro del suo stile.

Meghan Markle si contraddice e indossa i collant

Meghan Markle e Harry, tra i vari appuntamenti in Australia, hanno visitato la Swinburne University di Melbourne. Per l’occasione la Duchessa ha indossato un abito corto sopra il ginocchio, sbracciato e dalle forme morbide del brand australiano Friends with Frank. Il modello è noto come “Anya” e Meg l’ha scelto color cioccolato.

Lo stile sobrio e pulito le si addice molto. Ma quello che ha stupito tutti è che ha indossato quel vestito, abbinandolo a dei collant velati neri, di Wolford, contraddicendosi. Infatti, ha sempre sostenuto che le calze velate non le si addicevano. Ma per esaltare le sue décolleté di Manolo Blahnik ha fatto un’eccezione.

Pensare che quando era a Corte ha persino fatto piangere Kate Middleton per un paio di calze. E si rifiutava di indossarle appena poteva, anche se era costretta dal protocollo a portarle durante gli eventi più formali.

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Meghan ha continuato a dichiarare la sua avversione per i collant anche dopo essersi trasferita negli Stati Uniti. Lo scorso anno, durante un’intervista con Emily Chang di Bloomberg, Meghan ha affermato che indossare i collant velati “le sembrava un po’ innaturale” e che “non vedeva i collant dai tempi dei film degli anni ’80”.

Durante la promozione della seconda parte del suo show With Love, Meghan su Netflix, ha dichiarato : “Siamo onesti, non ero molto me stessa. Non vedevo i collant dai film degli anni ’80! Mi è sembrato un po’ inautentico.”

“Qualche anno fa era diverso, non potevo esprimermi così apertamente e dovevo indossare collant color carne tutto il tempo!”.

Che cosa avrà fatto cambiare idea a Meghan, così tanto avversa alle calze velate. Si possono formulare alcune ipotesi, tutte plausibili ma non provate, su questa decisione.

La prima è che la sua stylist le ha consigliato di mettere i collant neri per dare un’immagine più strutturata e formale di sé. La seconda è che Meghan abbia deciso di sponsorizzare il noto marchio. Infine, la Duchessa ha deciso di “prendere il posto” di Kate e per sottolineare il suo ruolo nobiliare ha acconsentito a indossare le calze velate.

Meghan Markle e Harry, il programma in Australia prosegue con il Meg-stock

Giovedì 16 aprile è stato l’ultimo giorno a Melbourne per il Principe Harry e Meghan prima della partenza per Sydney.

Durante la visita all’università, Harry e Meghan hanno parlato agli studenti dei pericoli dei social media e del loro impatto sulla salute mentale.

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In un momento toccante, Meghan ha parlato apertamente del “bullismo” subito online per un decennio, affermando: “Per dieci anni, ogni giorno, sono stata vittima di bullismo e attacchi. Ero la persona più bersagliata dagli hater al mondo. Eppure sono ancora qui.” Forse è anche per questo che sul suo profilo Instagram ha scelto di togliere i commenti.

A Sydney Meghan è la protagonista assoluta. Infatti partecipa a un weekend di ritiro per sole donne, al costo di 1.400 sterline a persona, organizzato dal gruppo di networking femminile Her Best Life. Non senza attirarsi numerose critiche.

Gli ospiti che prendono parte all’attesissimo “ritiro” hanno l’opportunità di scattare una foto di gruppo con Meghan, pagando un supplemento di 330 dollari, come parte di un pacchetto VIP premium.

L’evento è stato soprannominato dai partecipanti “Meg-stock”, si tiene presso l’hotel a cinque stelle InterContinental Coogee Beach da venerdì 17 aprile a domenica 19, offrendo un mix accuratamente selezionato di lusso, benessere e un’opportunità unica di incontrare la Duchessa.