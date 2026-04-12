Kate Middleton, l’ennesimo sgarbo di Meghan Markle (travolta dalle critiche)

IPA Kate Middleton

Il nome di Kate Middleton è associato spesso a quello di Meghan Markle: tra le due cognate, secondo la stampa, non è mai corso buon sangue. Caratteri diversi, certo, ma non solo: la Principessa del Galles si è perfettamente calata nel suo ruolo, mentre Meghan è “fuggita” dai doveri reali insieme al Principe Harry per rifugiarsi a Montecito. Dove, con fatica negli ultimi anni, non sta emergendo come avrebbe voluto. E ancora una volta è stata criticata per uno “sgarbo” nei confronti della cognata Kate.

Meghan travolta dalle critiche

Kate Middleton e il Principe William hanno trascorso delle serene vacanze di Pasqua, nonostante tutti i problemi che sono scaturiti dopo l’arresto di Andrea. Alla messa, assenti persino le figlie di Andrea Mountbatten-Windsor e Sarah Ferguson, le Principesse Eugenia e Beatrice. Ma, oltre a questa spina nel fianco, Kate si è ritrovata spesso associata a Meghan Markle, sua cognata, e non sempre in modi positivi.

Ebbene, dal 14 aprile, Harry e Meghan Markle hanno un tour in Australia nella loro agenda, cosa che, stando alla stampa, potrebbe risultare indigesto a Palazzo. A tal proposito si è espresso anche Robert Jobson: “Sono sicuro che Buckingham Palace preferirebbe che Harry e Meghan non andassero, ma non possono farci molto. Non hanno alcun controllo sulla situazione. La situazione è resa ancora più imbarazzante dal fatto che non molto tempo fa l’Australia stava discutendo la possibilità di diventare una repubblica”.

La situazione, già delicata per sé, è peggiorata a causa di un evento a cui presenzierà Meghan Markle, la Duchessa di Sussex. La sua agenda preve infatti la presenza a un evento riservato alle donne di Sydney (il biglietto è di 1.440 sterline a persona): Her Best Life, questo il nome del ritiro che accoglie le donne dal 17 al 19 aprile; Meghan ne è l’ospite d’onore. Oltre alla cena di gala, è previsto un colloquio con Meghan. Tra i presenti c’è anche un fan dei Sussex e critico di lunga data della Famiglia Reale.

La critica

A complicare la posizione di Meghan Markle è stato Richard Fitzwilliams: “Tuttavia, alcune fonti indicano che a un partecipante, membro della Sussex Squad, che pubblica con uno pseudonimo e che ha fatto affermazioni disgustose sul cancro della Principessa del Galles, definendolo ‘falso’, è stato permesso di acquistare l’accesso VIP a questo evento”.

Diversi insider si sono scagliati contro Meghan Markle per la scelta stessa di aver accettato di prendere parte all’evento. “Ormai persino la sua immagine viene mercificata: sembra una situazione disperata”.

Kate Middleton ignora la cognata

Nel frattempo Kate Middleton ignora completamente Meghan: ha trascorso le vacanze di Pasqua con William e i figli George, Charlotte e Louis, ma venerdì 10 aprile lei e il Principe William sono tornati sui social per condividere un messaggio sullo sport, dove sono rivali (Kate è madrina della Rugby Football Union in Inghilterra, invece William è il patrono della Welsh Rugby Union in Galles). Al momento, hanno anche ridotto i loro impegni per trascorrere più tempo con i figli, proprio per il periodo di Pasqua. E si tengono ben lontani da qualsiasi polemica.