Kate Middleton, il risentimento di Meghan Markle: “Non capiva perché dovesse essere Regina”

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IPA Meghan Markle e Kate Middleton

Il rapporto tra Meghan Markle e Kate Middleton continua a fare discutere. Stavolta a tornare sull’argomento è il biografo reale Tom Bower che nel suo nuovo libro Betrayal: Power, Deceit and the Fight for the Future of the Royal Family lancia accuse pesanti nei confronti della Duchessa del Sussex. Al centro della sua ricostruzione c’è un risentimento profondo nei confronti di Kate Middleton, che avrebbe spinto Meghan a condizionare progressivamente Harry, portandolo lontano dalla sua famiglia.

Il risentimento di Meghan Markle verso Kate Middleton

Ospite del programma di Jeremy Vine, Tom Bower ha svelato come i rapporti fra Meghan Markle e Kate Middleton non siano mai stati buoni a causa della gelosia dell’ex star di Suits. Come racconta il biografo, la moglie di Harry puntava a diventare un pilastro della Royal Family, ma quando capì che la vita reale non avrebbe corrisposto alle sue aspettative di lusso e visibilità, scattò qualcosa dentro di lei.

“Cominciò a rendersi conto che non avrebbe vissuto nel grande lusso che immaginava e così maturò un risentimento verso Kate e verso la famiglia reale”, ha spiegato. Meghan, a quanto pare, non riusciva ad accettare che Kate sarebbe un giorno diventata regina. “Non riusciva a capire perché una persona che si era fatta da sola non potesse essere regina, mentre Kate sì”, ha dichiarato il biografo.

Da quel momento Meghan Markle avrebbe iniziato a fare continui confronti con la moglie di William. “Niente andava bene – ha svelato Bower -. Divenne infelice, ed è per questo che alla fine maturò l’idea di trasferirsi rapidamente in California”. Una delle rivelazioni più dirompenti del libro di Bower riguarda la Regina Camilla che avrebbe confidato ad un’amica di credere che a Harry sia stato “fatto il lavaggio del cervello” dalla moglie.

La difesa di Meghan Markle e il ricordo di Lady Diana

A opporsi a questa tesi, proprio durante il programma di Jeremy Vine, Paulette Hamilton secondo cui il cambiamento di Harry non sarebbe il frutto di una manipolazione, ma di una presa di coscienza.

“Lei è entrata nella famiglia ed era una celebrity – ha spiegato -. Gli attacchi sono arrivati subito dopo il matrimonio e non si sono mai fermati. Harry ha cominciato a vedere quello che lei stava attraversando e ha iniziato a sostenerla”.

Una lettura condivisa da Claudia Hearne che ha anche citato Lady Diana, madre di Harry e William: “Penso che Meghan abbia visto Diana e abbia visto che Diana era una celebrity, e abbia pensato di poter essere una celebrity reale. Ma essere un membro della famiglia reale non è essere una celebrity. Sono due cose completamente diverse.”

A conoscere la verità, con molta probabilità, solo i diretti interessati, soprattutto perché le versioni legate all’addio dei Sussex alla Royal Family e la fuga negli Stati Uniti sono state spesso contrastanti. Quel che è certo è che il risentimento, reale o costruito, ha finito per cambiare per sempre gli equilibri della monarchia britannica.