Kate Middleton, William: “La nostra famiglia non ce la farebbe senza di lei”

Il Principe William ha commosso tutti con una dichiarazione d'amore a sua moglie Kate Middleton: "È fantastica, sono molto orgoglioso"

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton e William

Kate Middleton si sarà commossa nel sentire le ultime dichiarazioni di suo marito su di lei. Queste affermazioni sono una sincera testimonianza del loro profondo amore. Non c’è nulla di costruito o imposto nella loro relazione e questo è la loro forza, non solo come coppia, ma anche come futuri Sovrani.

Kate Middleton, il sostegno di William

Non è facile vivere a Palazzo, soprattutto se non ci sei nata. Ma Kate Middleton ha dimostrato di essere in grado di sopportare dinamiche e protocolli stringenti, oltre alle pressioni che arrivano dall’interno e dall’esterno.

Altre non ce l’hanno fatta. Basti pensare a Lady Diana. Nonostante fosse di nobili origini, non è mai riuscita a integrarsi appieno nella vita di Corte. Ha molto sofferto fisicamente e mentalmente. E molto ha giocato il fatto che Carlo non l’amava e non la capiva. Questo l’ha resa ancora più fragile e l’unica possibilità che aveva per sopravvivere era la fuga attraverso il divorzio.

Al contrario, Kate è riuscita perfettamente a entrare negli ingranaggi di Palazzo, non senza sacrifici, grazie a un carattere forte, l’ottima educazione e soprattutto il supporto di suo marito William. Il Principe la ama e la sostiene. Semplicemente sono uniti nelle loro scelte, anche quando discutono arrivano poi a una soluzione di compromesso che soddisfa entrambi.

Per questo, riescono anche a svolgere in modo ineccepibile i loro doveri di Corte e appaiono alla gente perfetti come futuri Re e Regina. Avendo trovato un perfetto equilibrio tra loro e aiutandosi reciprocamente, riescono a sopportare anche le prove più difficili.

Kate Middleton, la dichiarazione d’amore di William che commuove

Anche se è evidente che si amano, William ha rilasciato una dichiarazione sorprendente e molto intima nei confronti di Kate durante un’intervista che ha rilasciato al programma radiofonico, Heart Breakfast, venerdì 22 maggio.

Parlando del recente viaggio di sua moglie in Italia e della malattia, ha commosso tutti con queste parole: “È una mamma straordinaria, una moglie straordinaria e, letteralmente, la nostra famiglia non ce la farebbe senza di lei, quindi è stata assolutamente fantastica, brillante“.

William ha dichiarato di essere molto orgoglioso della visita che Kate ha fatto a Reggio Emilia, si trattava infatti del primo viaggio all’estero dopo la malattia, una prova per tornare alla normalità: “Sono davvero molto orgoglioso”.

“È stata fantastica. Ha passato momenti davvero difficili negli ultimi due anni, soprattutto. E sì, non vedeva l’ora di fare questo viaggio in Italia. Sono davvero felice che sia andato tutto così bene”, ha aggiunto.

William ha poi spiegato che la famiglia dovrà continuare a gestire il carico di lavoro derivante da visite di questo tipo, affermando: “Viaggi come questi sono molto faticosi… quindi dobbiamo trovare un equilibrio, assicurarci che lei stia bene e sia riposata, ma soprattutto che sia in buona forma“.

Ha aggiunto: “Voleva fare molte ricerche. Chissà quanto tempo passa ormai a esaminare tutta la documentazione. È una vera esperta in materia di prima infanzia. Quasi tutte le sere mi ritrovo in camera da letto a lottare contro i documenti che ha già preparato e pronto da leggere. Quindi sono davvero contento che sia andata bene per lei, e sì, credo che sia tornata entusiasta.”

William e i bisticci dei figli la mattina prima di andare a scuola

William ha anche raccontato del caos che regna la mattina in casa, mentre i figli si preparano per andare a scuola. E ne ha approfittato per lanciare loro un appello. Spiegando che George è rimasto a dormire al college, ha detto: “Charlotte, Louis, se state ascoltando, assicuratevi di essere puntuali, per favore. E non litigate su chi deve ascoltare cosa stamattina”.