Kate Middleton, la particolare abitudine in camera da letto con William

William ha svelato l'abitudine che lui e sua moglie Kate Middleton hanno quando vanno a letto: è tenerissima ma non tutti approvano

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton e William

Kate Middleton e William sono molto discreti riguardo alla loro vita privata, ma qualche volta rivelano dettagli molto personali circa quello che succede in famiglia. Così, abbiamo scoperto la particolare abitudine che hanno quando vanno a dormire. Ed è qualcosa che è comune a molti.

Kate Middleton e William, l’amore per gli animali

L’ultima volta che abbiamo visto Kate Middleton e William in pubblico è stata in occasione della messa di Pasqua. La Principessa e il Principe del Galles hanno preso parte alla funzione con i loro tre figli, George, Charlotte e Louis, alla presenza di Re Carlo e della Regina Camilla.

Kate ha incantato tutti indossando un abito chiaro di Self Portrait, ma soprattutto ha catalizzato l’attenzione per i gesti d’affetto che ha rivolto a ciascuno dei suoi figli. A partire da George che è sempre più grande ed è alto quasi come lei, proseguendo con Charlotte che è la sua copia perfetta, e finendo con Louis che è stato impeccabile. Ma ha rivolto le sue premure anche James del Wessex, il cugino acquisito 18enne, con il quale ha scambiato qualche parola.

Ma c’è un altro membro della famiglia che ha le attenzioni della Principessa. Ovviamente non era presente alla messa pasquale, perché non poteva. Si tratta infatti di Orla, il cocker nero, che lei e William hanno ricevuto in dono da James Middleton, dopo la morte di Lupo, avvenuta nel novembre del 2020.

La coppia ha sempre vissuto con un amico a quattro zampe, anche prima che nascessero i figli. Differentemente dai corgi della Regina Elisabetta che erano spesso fotografati con lei e giravano liberi per il Palazzo, presentandosi anche durante le riunioni di lavoro, Orla è più discreta.

Raramente si è vista in pubblico in occasioni ufficiali. Anche se è stata immortalata durante l’annuale partita di polo cui partecipa William per beneficenza.

I Principi hanno però voluto includere Orla in alcuni video con cui la Principessa del Galles dava aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. La cagnolina era presente in momenti di svago e relax. William, come Kate, adora fare lunghe passeggiate nella natura con lei. In una di queste clip si sono visti anche dei cuccioli di cocker spaniel. Pare siano i figli di Orla, tre dei quali sarebbero stati adottati dai Principi.

William e Kate Middleton, l’abitudine in camera da letto

Orla è considerata davvero un membro della famiglia, tanto che William e Kate le permettono di dormire con loro nel letto. A rivelare questa abitudine notturna è stato il Principe nel 2024 quando ha fatto visita al Duchy College di Stoke Climsland e in quell’occasione ha confessato che Orla è solita dormire con lui e Kate.

Il tema dei cani nel letto è argomento di notevole dibattito tra gli esperti. C’è chi ritiene sia una buona abitudine che porta tanti vantaggi e chi invece è assolutamente contrario.

William e Kate propendono evidentemente per la prima opinione. D’altro canto, sia lady Middleton che suo marito provengono da famiglie che hanno da sempre vissuto con animali domestici. Anche se a Palazzo sono proibiti i gatti, perché Carlo non li sopporta.