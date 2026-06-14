Kate Middleton, George è quasi un teenager: al Trooping the Colour gli occhi sono sul futuro Re

Il Principe Geoge è quasi un adolescente: è apparso al Trooping the Colour con un portamento da futuro Re, rendendo orgogliosa mamma Kate

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Sembra ieri che il mondo lo guardava fare il suo debutto tra le braccia di mamma Kate Middleton di fronte il reparto di maternità del St Mary’s Hospital, e oggi il Principe George sta cominciando ad assumere il ruolo da futuro Re sotto gli occhi di tutti.

Adesso che è quasi tredicenne, il figlio di Kate Middleton sta dimostrando grande maturità e compostezza durante i recenti impegni reali, in particolare nel corso dell’attesissimo Trooping the Colour, dove tutti gli occhi erano puntati su di lui.

George è un Re “in miniatura” accanto a Kate Middleton

Il Principe George sta crescendo: al Trooping the Colour è apparso composto e perfettamente a suo agio davanti alla folla, con un atteggiamento da vero Re. Ma tutti gli occhi erano su di lui anche per un altro motivo: tutti hanno notato quanto il futuro Sovrano stia diventando grande, e a quasi 13 anni – li compirà tra qualche settimana – è alto quasi quanto mamma Kate Middleton.

Ormai George sta per affrontare una nuova fase della sua vita, l’adolescenza. Del resto, l’erede al trono appare sempre più come un giovane gentiluomo piuttosto che come un bambino, tanto da scatenare i commenti sui social: “Il Principe George ha già la presenza imponente di un futuro re”, è il parere quasi unanime degli utenti in rete.

Vestito con un abito blu scuro e una cravatta azzurra che si abbinavano all’abito di Catherine Walker indossato dalla Principessa del Galles, il Principe, si ergeva fiero accanto a sua madre mentre i membri della Famiglia Reale si radunavano sul balcone di Buckingham Palace.

George è cresciuto non solo in statura, ma anche in sicurezza. “Credo che l’approccio genitoriale di William e Kate abbia infuso in loro questa sicurezza”, ha affermato Emily Nash, esperta reale di Hello!. “Hanno una vita familiare amorevole e stabile, in cui sono liberi di essere se stessi, ed è proprio questo che vediamo riflesso nel modo in cui si comportano in occasioni come il Trooping the Colour”.

George, l’atteggiamento da futuro Sovrano

“Le espressioni facciali del principe George non sono più infantili e spensierate, ma ora sono più mature, come quelle di un giovane uomo con premure e responsabilità”, ha spiegato l’esperta di linguaggio del corpo Inbaal Honigman a Hello! “Il cambiamento più significativo è nella posizione delle sue sopracciglia”.

“Mentre i bambini sfoggiano spesso sopracciglia sollevate e arrotondate, segno di uno stupore spensierato, il giovane principe appare qui con le sopracciglia abbassate e appiattite”, spiega l’esperta. “Molto simili alle sopracciglia caratteristiche di suo padre, il Principe William, queste sopracciglia basse e piatte trasmettono una maturità legata a pensieri profondi e alla cura degli altri. La responsabilità di partecipare a un evento così importante, sotto gli occhi di molti, con i fratelli più piccoli è impressa sul volto del principe George, che potrebbe essere turbato dalla loro imprevedibilità”.

George lascerà casa quest’anno per continuare la sua istruzione in una nuova scuola. Sebbene i suoi piani non siano ancora stati confermati, si dice che l’Eton College, l’alma mater del Principe William, sia il favorito, con l’ex scuola di Catherine, il Marlborough College, e il Wellington College come possibili contendenti.