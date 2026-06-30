Kate Middleton, la cattiva abitudine di Louis che la fa vergognare

Kate Middleton è una mamma molto attenta ma suo figlio Louis è riuscito a mettersi le dita nel naso in pubblico. Come ha fatto anche suo fratello George.

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Louis con le dita nel naso

Kate Middleton è una mamma molto attenta e premurosa. Ma il suo compito genitoriale è complicato dal fatto che i suoi tre figli, George, Charlotte e Louis, sono personaggi pubblici. Fin da piccoli hanno dovuto partecipare a grandi eventi istituzionali con gli occhi del mondo puntati addosso. E per quanto siano ben educati, certe cattive abitudini sono difficili da eliminare. Ne abbiamo avuto recentemente un esempio col piccolo Louis.

Kate Middleton, Louis con le dita nel naso al Trooping the Colour

Kate Middleton è stata messa alla prova da suo figlio Louis, classe 2018, durante il Trooping the Colour, lo scorso 13 giugno.

Il terzogenito di William e Kate è in effetti il più birichino dei loro figli e non solo perché è il più piccolo. Né George né Charlotte hanno fatto gli stessi capricci del loro fratellino. Nell’ultimo anno, però, Louis è apparso più tranquillo e più a suo agio in pubblico.

Crescendo, è diventato meno insofferente alle lunghe cerimonie ed è apparso anche più coinvolto rispetto a quanto sta accadendo. Lo abbiamo visto durante il concerto di Natale, ma anche in occasione della messa di Pasqua dove è stato impeccabile.

George, Charlotte e Louis hanno accompagnato i genitori alla parata militare del Trooping the Colour, il compleanno pubblico di Re Carlo. Come da tradizione i bambini, arrivati in carrozza con mamma Kate, hanno assistito all’evento dal balcone di Buckingham Palace. Tutti e tre erano molto interessati allo spettacolo, specialmente al sorvolo degli aerei della RAF.

Louis, come George e Charlotte, si è comportato molto bene e ha evitato di fare facce buffe o i soliti balletti per attirare l’attenzione di papà William. Insomma, tutto sembrava essere andato bene e invece con un colpo di coda – o meglio di mano – Louis è stato immortalato mentre si metteva le dita nel naso.

Un gesto davvero poco educato che avrà fatto vergognare William e Kate. I Principi del Galles, molto attenti al modo di rapportarsi coi figli, non lo avranno sgridato ma sicuramente avranno ragionato con lui per fargli capire che non si mettono mai le dita nel naso, soprattutto se sei davanti a milioni di persone.

Kate Middleton, la cattiva abitudine che Louis ha copiato dal fratello

Non va comunque dimenticato che Louis è un bambino di 8 anni e che a quell’età è possibile incorrere in questa brutta abitudine. Specialmente se ci sono degli esempi in famiglia.

Il riferimento è a suo fratello maggiore George che nel 2022, quando aveva 9 anni, era stato fotografato a Wimbledon con il dito nel naso. Era la sua prima volta al celebre torneo di tennis e William gli spiegava le regole del gioco. Malgrado le attenzioni del papà, però, il futuro Re è riuscito a commettere il gestaccio.