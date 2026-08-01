Storie al Bivio Estate, anticipazioni e ospiti dell’1 agosto

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Monica Setta

Non si ferma l’appuntamento con Storie al Bivio estate: nella puntata dell’1 agosto del talk show di Monica Setta, in onda alle 14.40 su Rai2, spazio a costume, attualità e tantissimi ospiti.

Storie al Bivio Estate, gli ospiti dell’1 agosto

Tra le poche certezze dei palinsesti estivi della Rai c’è l’appuntamento con Monica Setta e con il suo Storie al Bivio estate. La versione stagionale del celebre talk show vedrà nella puntata dell’1 agosto avvicendarsi diversi ospiti nel salotto di Rai2.

Prima protagonista sarà Corinne Clery, che ripercorrerà i momenti più importanti della sua carriera e della sua vita privata, tra successi, amori e scelte decisive. Nota per aver recitato anche nei panni di bond girl accanto a Roger Moore, l’attrice francese ha spesso parlato sul piccolo schermo anche delle sue vicissitudini familiari, spiegando di non avere più rapporti con suo figlio Alexandre.

Spazio poi alla giornalista Giancarla Rondinelli, che per la prima volta si racconterà in un’intervista intima e inedita, intrecciando le vicende personali con le tappe più significative del suo percorso professionale. Attualmente inviata e cronista parlamentare del TG1, ha pubblicato il libro L’Impronta. La lezione di Garlasco e la fiducia dei cittadini nella giustizia, in cui riflette sul caso di Chiara Poggi e sul rapporto tra informazione, opinione pubblica e giustizia.

Storie al Bivio Estate, le anticipazioni dell’1 agosto

Tra gli altri spazi della puntata dell’1 agosto, ci sarà anche la parentesi de La Favola di Sanremo, il viaggio negli archivi del Festival affidato a Marzia Valitutti, Giada Fazzalari e Daniela Giammusso. Nell’appuntamento odierno, il racconto partirà dalla vittoria di Povia nel 2006 con Vorrei avere il becco per arrivare all’edizione del 2012, attraverso le canzoni, i protagonisti e i retroscena che hanno segnato quegli anni.

Tra le star che hanno calcato il palco all’inizio del 21esimo ci sono big del calibro di Arisa, Noemi e Roberto Vecchioni, mentre nelle vesti di conduttori si sono alternati Gianni Morandi, Paolo Bonolis e l’intramontabile Pippo Baudo.

Nel corso della puntata, Bruno Bellini, Gianluca Timpone, Vincenzo Rienzi e Fernando Nazaro si confronteranno su tendenze e temi caldi dell’estate 2026, mentre i ragazzi della Gen Z porteranno in studio il loro punto di vista sui temi e sui cambiamenti della società contemporanea. A chiudere l’appuntamento sarà l’esibizione musicale di Giammy Sax, nome d’arte di Gian Marco Caboni.

Quando e dove vedere Storie al Bivio Estate

Storie al bivio estate va in onda sabato 1 agosto alle 14.40 su Rai 2. Come di consueto, lo show può essere seguito anche su RaiPlay in differita: sulla piattaforma di streaming, gli episodi resteranno disponibili anche nei giorni a seguire. Anche le altre edizioni del programma e le stagioni precedenti sono fruibili on demand sul web.

Monica Setta è attulmente in onda con ben due versioni del suo Storie al Bivio: se nel week end la conduttrice è impegnata nella fascia pomeridiana, il mercoledì va invece in onda in prima serata, sempre su Rai2, a partire dalle 21.20. Un vero e prorpio attestato di stima per la giornalista, riconosciuta come volto di punta dell’azienda di Viale Mazzini.