Beautiful, le anticipazioni del 21 giugno 2026: la preoccupazione di Taylor

Ufficio Stampa Mediaset Finn e Steffy a "Beautiful"

Torna l’appuntamento della domenica pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 14:00 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di domenica 21 giugno 2026.

Cosa succede a Beautiful il 21 giugno 2026

Steffy, liberata da Finn, è tornata a casa, ma ha anche deciso di tornare subito al lavoro. Taylor le confida di aver intenzione di rimanere a Los Angeles a tempo indeterminato. Però le dice anche di essere preoccupata per lei perché Hope ha messo gli occhi su Finn. Steffy le dice di non aver paura di Hope. Intanto Brooke cerca di far rinsavire Hope e di metterla in guardia contro i sentimenti che prova per Finn. Hope la rassicura che la situazione è sotto controllo, ma le dice di essere preoccupata per il fatto che Steffy, ora che è tornata al lavoro, ricomincerà a tormentarla per gli scarsi risultati di “Hope for the Future”. Liam va a trovare Finn e contrariamente al solito, lo ringrazia per aver salvato Steffy e si pente per averlo trattato male in passato. Finn gli dice che spetta a lui proteggere Steffy, dato che lui è suo marito.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 21 al 27 giugno.