Beautiful, le anticipazioni del 5 giugno 2026: Steffy rapita da Luna e Ridge è preoccupato

Luna rinchiude in una gabbia Steffy, Ridge è molto preoccupato e Brooke cerca di tranquillizzarlo: trama di "Beautiful" del 5 giugno 2026

Ufficio stampa Mediaset

Torna l’appuntamento del venerdì pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 14:00 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di venerdì 5 giugno 2026.

Cosa succede a Beautiful il 05 giugno 2026

Finn parla con Li del periodo difficile che sta affrontando, tra l’arresto di Poppy e la temporanea separazione da Steffy, dovuta al fatto che Hope lo ha baciato, cosa che lui ha subito riferito a Steffy.

Finn si sente anche in colpa per non essere abbastanza presente per Luna e vorrebbe farle una sorpresa andando a trovarla, ma Li gli ricorda che ormai Luna non frequenta quasi più il suo appartamento, da quando si è trasferita con Poppy da Bill. Steffy, che è stata rinchiusa da Luna in una gabbia, cerca di chiedere aiuto. Ridge è preoccupato perché Steffy non si fa sentire da tempo, ma Brooke cerca di tranquillizzarlo: secondo lei, Steffy ha solo bisogno di un po’ di tempo per stare da sola. Ridge accusa Hope di avere rovinato una bellissima serata e forse anche il matrimonio di Finn, dopo averlo baciato.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame del 2 giugno, del 3 giugno e del 4 giugno.