Beautiful, le anticipazioni del 6 giugno 2026: Luna senza pietà con Steffy

Steffy supplica Luna di liberarla ma lei non ha pietà e l'abbandona al suo destino. Ma Finn è preoccupato: trama di "Beautiful" del 6 giugno

Ufficio stampa - Mediaset Finn, "Beautiful"

Torna l’appuntamento del sabato pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 13:55 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di sabato 6 giugno 2026.

Cosa succede a Beautiful il 6 giugno 2026

La tensione aumenta sempre di più attorno alla scomparsa di Steffy. In realtà, la donna è stata rapita da Luna che la tiene prigioniera in una gabbia nell’appartamento che condivideva con la madre Poppy. Luna giustifica a se stessa il suo gesto dicendo di non avere scelta, poiché Steffy ha scoperto il suo segreto.

Nonostante le suppliche di Steffy, Luna se ne va, lasciandola rinchiusa, convinta che nessuno potrà sentire le sue grida perché l’edificio abbandonato sarà demolito.

Nel frattempo, Finn si accorge che qualcosa non va: Steffy non si è presentata a un appuntamento a Montecarlo e non risponde più al telefono. Anche Ridge e R.J. sono preoccupati per la sua assenza, malgrado cerchino di convincersi che abbia solo bisogno di stare un po’ da sola dopo la crisi con Finn, causata dal bacio che Hope gli ha dato.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame del 2 giugno, del 3 giugno ,del 4 giugno e del 5 giugno.