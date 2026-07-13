Beautiful, le anticipazioni del 14 luglio 2026: Will contro il padre, Poppy e Luna al centro

Ufficio stampa Mediaset Katie, "Beautiful"

Torna l’appuntamento del martedì pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 14:00 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di martedì 14 luglio 2026.

Cosa succede a Beautiful il 14 luglio 2026

Si tratta della seconda parte (Ep.100, cod. 9370) trasmessa alle 13:36: Carter propone una collaborazione tra “Hope for the future” e “Brooke’s Bedroom” per promuovere la linea di Hope, suggerendo che lei stessa possa posare come modella di lingerie. La conversazione si fa piccante quando viene ricordato che l’ultimo ad averla vista in lingerie è stato Thomas; Carter mette in guardia sulle relazioni in ufficio, citando l’esempio di Quinn, e Hope sembra concordare.

Nel frattempo Will pranza con Katie ed esterna la sua preoccupazione per le mosse di Bill, che sembra intenzionato a riconquistare la madre e ha rapidamente introdotto Poppy e Luna nella famiglia. Will, pur mostrando affetto e rispetto per il padre, critica la sua spietatezza negli affari e il modo in cui si butta nelle relazioni, preoccupato per le ricadute sui legami famigliari.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 12 al 18 luglio.