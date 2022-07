Vasco Rossi, 10 anni di nozze con “Laurina”: la romantica dedica alla moglie

Fonte: IPA Vasco Rossi, le donne che hanno ispirato le sue canzoni

Vasco Rossi è uno di quegli uomini che immagini sempre con l’aria da duro, il classico “bello e dannato” che sul palco scalda gli animi con la sua voce roca e ficcante. Eppure quando si parla della sua “Laurina” diventa l’uomo più romantico del mondo, svelando per un attimo il suo lato più dolce. È quel che ha fatto con un post su Instagram, in cui si è lasciato andare a una dedica speciale per la moglie Laura Schmidt, con la quale festeggia 10 anni di matrimonio.

Vasco, la romantica dedica alla moglie Laura per i 10 anni di nozze

“Laurina”, così da sempre Vasco Rossi chiama la sua amata Laura, moglie con la quale il 7 luglio 2022 ha raggiunto un traguardo importante: la coppia festeggia 10 anni di matrimonio, molti meno in verità rispetto al loro grande amore, sbocciato alla fine degli anni Ottanta.

Una storia che a suo tempo diede scandalo per via della loro differenza d’età. Quando l’amico Massimo Riva la presentò al rocker, Laura aveva soltanto 17 anni mentre il Blasco ne aveva almeno il doppio. Uno scandalo che finì sulle pagine di gossip, ma soprattutto una love story che la gran parte della gente non credeva fosse destinata a durate.

Altro che colpo di fulmine, non era neanche una cotta adolescenziale per quella ragazza. Vasco e Laura sono rimasti insieme per tutti questi anni, amandosi come il primo giorno. E il post che il rocker le ha dedicato su Instagram nel giorno del decimo anniversario offre l’esatta misura delle proporzioni di questo legame: “10 anni di matrimonio!! 🌹💐🥂🍾 Con la Laurina… Qualche decennio prima di sposarci… Abbiamo fatto un patto di sangue… Di quelli che durano per sempre. E noi manteniamo le promesse. È stata lei a darmi una famiglia e una casa… Ad aver dato un ordine alla mia vita”.

Le parole di Vasco accompagnano una serie di scatti dolcissimi, che ritraggono la coppia durante alcuni momenti trascorsi insieme. Non avrebbe potuto esprimere meglio il suo amore, lui che di belle parole e versi se ne intende. Del resto nel 1988 cantava “Laura aspetta un figlio per Natale”, in quel brano diventato iconico che svelava al mondo quali fossero le sue reali intenzioni con quella giovanissima donna che gli aveva rubato il cuore.

Chi è Laura Schmidt, l’amata moglie di Vasco Rossi

La storia d’amore tra Vasco Rossi e Laura Schmidt sembra un po’ uscita da una serie teen, di quelle che i giovani guardano sulle piattaforme. Lei era giovanissima quando ha conosciuto il rocker, che allora era sulla cresta dell’onda e nel pieno sbocciare della sua carriera.

Milanese ma tedesca da parte di padre, Laura è stata la donna che ha fatto mettere la testa a posto a quel ragazzone scalmanato che all’epoca pensava soltanto a vivere la sua “vita spericolata”. È grazie a lei se per la prima volta Vasco Rossi ha deciso di metter su famiglia ed è sempre stata lei, nel 1991, a dare alla luce il figlio Luca. Il Comandante ne aveva già avuti due, nati da altrettante relazioni precedenti: il primo è Davide, musicista e attore, mentre il secondo è Lorenzo, riconosciuto ufficialmente dal rocker soltanto nel 2003.

E se tutto questo non fosse ancora sufficiente a spiegare la forza dell’amore che lega Vasco alla sua Laura, basta leggere le parole che le ha dedicato qualche tempo fa per il suo compleanno: “Ho capito che Laura era perfetta per me? Quando mi sono reso conto che potevo guardare la TV con lei seduta a fianco. Non ci ero mai riuscito con nessuno perché non mi sentivo libero di cambiare canale quando mi pareva. Con Laura no: non mi frega niente di farlo perché so che a lei non frega niente che io lo faccia. (…) Ancora oggi ogni volta che guardo la sua faccina provo immediatamente un gran senso d’amore“.