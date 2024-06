Vasco Rossi, la scaletta del concerto al Circo Massimo stasera in tv

Vasco Rossi al Circo Massimo stasera in tv. Un binomio magico che fa battere i cuori di migliaia di fan

Tutto vero: Vasco Rossi al Circo Massimo stasera in tv. Questa sera, mercoledì 5 giugno, alle 21:15 su Rai1, va in onda il docu-film evento Vasco Live al Circo Massimo XXII. Un’occasione imperdibile per rivivere le emozioni dei due concerti tenuti dal rocker italiano l’11 e il 12 giugno 2022, che hanno visto la partecipazione di ben 137.000 spettatori complessivi.

Il docu-film, già proiettato nei cinema, racconta due serate storiche per Vasco Rossi e per la musica italiana, segnando il ritorno dei grandi live dopo la pausa forzata dalla pandemia. A dirigere questo capolavoro è Pepsy Romanoff, pseudonimo di Giuseppe Romano, che con la sua regia ha saputo catturare l’essenza e l’energia del “Komandante”.

La magia di Vasco Rossi al Circo Massimo

Il concerto di Vasco Rossi al Circo Massimo non è stato solo un evento musicale, ma un vero e proprio rito collettivo. La scaletta del concerto, che verrà riproposta stasera in tv, è un viaggio tra i grandi classici e i nuovi brani del re del rock italiano. Ecco la lista delle canzoni che accompagneranno il pubblico in questa serata speciale:

XI Comandamento L’uomo più semplice Ti prendo e ti porto via Se ti potessi dire Senza parole Amore… aiuto Muoviti! La pioggia la domenica Un senso L’amore, l’amore Interludio Tu ce l’hai con me C’è chi dice no Gli spari sopra Stupendo Siamo soli Una canzone d’amore buttata via Ti taglio la gola Rewind Delusa Eh già Siamo qui Sballi ravvicinati del terzo tipo Tofee Sally Anima fragile Siamo solo noi Vita spericolata Canzone Albachiara

Il ritorno dei grandi concerti: Vasco Rossi al Circo Massimo

Il concerto al Circo Massimo rappresenta un momento epocale, non solo per Vasco Rossi, ma per l‘intero panorama musicale italiano. Le due serate di giugno 2022 hanno segnato il ritorno dei grandi eventi live, un segnale di rinascita e speranza dopo un periodo difficile. Vasco Rossi, con la sua energia e la sua musica, ha saputo unire generazioni diverse, offrendo uno spettacolo indimenticabile.

La regia di Pepsy Romanoff ha giocato un ruolo fondamentale nel rendere questo docu-film un’esperienza unica. Le riprese, effettuate con 27 telecamere, hanno catturato ogni momento, ogni emozione, ogni nota. “Anche stavolta Vasco ha fatto il suo miracolo rock“, ha dichiarato il regista, “Alcuni brani li ho girati direttamente sul palco, per catturare l’attimo, il suo sguardo e la sua grande interpretazione”.

Vasco Rossi è una figura iconica della musica italiana, un artista che ha saputo reinventarsi e restare sempre al passo con i tempi. La sua carriera, costellata di successi, ha influenzato intere generazioni e continua a farlo con la stessa forza e passione di sempre. Il concerto al Circo Massimo è solo l’ennesima dimostrazione del suo talento e del suo carisma.

Le canzoni proposte nella scaletta del concerto sono un mix perfetto tra vecchi successi e nuovi brani, una testimonianza della sua capacità di innovarsi pur rimanendo fedele a se stesso. Brani come Sally, Vita spericolata e Albachiara sono entrati nella storia della musica italiana e continuano a emozionare il pubblico di tutte le età.