Leonardo Maria Del Vecchio si risposa: la storia dei 2 matrimoni in 6 mesi

Fonte: IPA Leonardo Maria Del Vecchio, la proposta di matrimonio a 6 mesi dal divorzio

È nato nel 1995, non ha ancora compiuto trent’anni, ed è già uno degli imprenditori più influenti d’Italia. Leonardo Maria Del Vecchio, erede dell’impero Luxottica, vive una vita da sogno, che la sua indole irruente trasforma talvolta in una soap opera. Tanto ligio sul lavoro quanto scatenato nella sfera privata. Il suo matrimonio con la modella di nobili origini Anna Maria Baldissera era stato il più suntuoso del 2022, forse anche dell’intero decennio, ma è durato poco, pochissimo. Il divorzio è arrivato a fine anno, ma Leonardo ha già chiesto a un’altra modella di sposarlo.

Leonardo Maria Del Vecchio, proposta di matrimonio a 6 mesi dal divorzio

In questi giorni – e non per consolarsi dalla rottura con l’ex moglie che sembra ben digerita – Leonardo Maria, figlio del grande imprenditore Leonardo Del Vecchio, si sta godendo l’estate sulla Costiera Amalfitana, in compagnia della bellissima Jessica Michel Serfaty, modella statunitense al fianco del rampollo Luxottica da un paio di mesi.

Un viaggio da sogno, vissuto con tutti i crismi del vero lusso: alberghi a sette stelle, gite in barca da 30.000 euro al giorno e ristoranti esclusivi. Ed è proprio in uno di questi, rivela Chi, durante una cena alla Conca del sogno, che l’imprenditore innamorato si è, inaspettatamente, inginocchiato di fronte alla compagna. “Mi sposi Jessica?” le ha chiesto, porgendole un anello improvvisato. Lei – raccontano i presenti – sconvolta e lievemente titubante, ha detto sì e, già al mattino dopo, sfoggiava un preziosissimo anello di diamanti.

Colpo di fulmine, che si spera duri più di un lampo. Lo sconcerto della modella 31enne è stato giustificato dalla giovinezza della relazione. Del Vecchio e Serfaty si frequentano da appena qualche mese, è recentissimo il primo post social che li ritrae insieme, postato sul profilo di lei. Mentre la prima uscita ufficiale è stata quella in occasione della sfilata di LuisaViaRoma e Vogue a Firenze, dove i due sono arrivati mano nella mano, con tanto di bacio a favore di flash.

Già dimenticata la prima moglie Anna Maria Baldissera

Una favola moderna. Una festa da sogno: la sposa affascinante come una sirena, lo sposo elegantissimo come un principe d’altri tempi. Sullo sfondo, le cristalline acque di Saint Tropez; nell’etere, la melodiosa voce di Giuliano Sangiorgi a cantare d’amore. Era belli, giovani, ricchissimi: Leonardo Maria Del Vecchio e Anna Maria Baldissera – nobile milanese che vanta Giacomo Puccini nell’albero genealogico – sono stati la coppia più magica del 2022. E del 2022 e basta, perché l’idillio è finito appena sei mesi dopo il sì.

Meno di un anno per innamorarsi e sposarsi, meno di un semestre per lasciarsi (e litigare per il patrimonio). Perché sia finita nessuno lo sa. Forse la giovane età (lei di anni ne aveva appena 21), forse il troppo poco tempo insieme, forse il troppo lavoro di lui. Fatto sta che, dopo sei mesi insieme, Leonardo Del Vecchio ha offerto alla consorte una cifra che si aggira tra i 4 e i 40 milioni di euro (le voci a riguardo sono discordanti) per congedarsi. Speriamo stia volta vada meglio…