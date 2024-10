Classe 1990, Vanessa Ferrari compirà 34 anni il prossimo 10 novembre 2024 e per lei sarà un compleanno diverso dal solito. Il primo dopo il suo addio ufficiale all’attività agonistica. Gli ultimi anni non sono stati affatto facili per lei, tormentata da problematiche fisiche molto serie, che l’hanno posta numerose volte dinanzi a un bivio. Ha sempre scelto di lottare ma ora dice basta.

L’addio di Vanessa Ferrari

Quello di Vanessa Ferrari è un esempio che va ben oltre il mondo sportivo. Il suo talento avrebbe meritato ulteriori riconoscimenti, ma soprattutto maggiori chance per essere messo in evidenza. La vita però sa riservare delle amare sorprese e l’atleta italiana è stata così chiamata a far fronte a ben 9 operazioni chirurgiche. Tante lacrime e, al tempo stesso, tanta voglia di continuare a lottare.

Alla fine è però giunto il momento di fare un passo indietro. Intervistata da Bresciaoggi, ha svelato d’essere ormai pronta a salutare per sempre l’attività agonistica.

Aveva già avuto modo di parlarne prima delle Olimpiadi di Parigi. Sarebbe stato il suo passo d’addio e, purtroppo, non è andato come sperava: “Desideravo fosse il finale della mia carriera e mi spiace non sia stato così”. Ha infatti dovuto rinunciarvi a causa di un infortunio al polpaccio. Dentro di sé, ora, ha trovato la serenità per ignorare tutto ciò e non dare inizio a una nuova battaglia contro il proprio corpo.

“Sto annunciando il ritiro ora e, credetemi, sono serena. Fisicamente gli infortuni si stanno facendo sentire”. Un amore incondizionato per questo sport, i cui membri l’hanno sempre amata e rispettata, ma soprattutto difesa dalle critiche a volte piovute dall’esterno.

Lo dimostra quanto avvenuto al Palalgeco, in occasione della visita del presidente del Coni Giovanni Malagò. In occasione della foto di gruppo della squadra azzurra, che ha portato a casa un argento di gruppo e un oro e un bronzo individuali, tutti hanno voluto che fosse immortalata anche lei, al grido di: “Vany, Vany”.

Gli infortuni di Vanessa Ferrari

Vanessa Ferrari è un’atleta fenomenale e una lottatrice da cui prendere esempio. Non si è mai lasciata abbattere, nonostante il destino le abbia riservato più di un tiro mancino. Ai Mondiali 2006 ad Aarhus, in Danimarca, sembrava dispiegarsi dinanzi a lei un futuro differente.

È stata la prima ginnasta italiana a vincere una medaglia d’oro nel concorso completo individuale (comprende volteggio, trave, parallele asimmetriche e corpo libero). In seguito, al netto di tanti infortuni, ha vinto un argento e tre bronzi ai mondiali, così come quattro medaglie d’oro agli europei. Ha inseguito poi una medagli alle Olimpiadi. Un sogno sfiorato a lungo e conquistato a Tokyo 2021, quando ha realizzato un miracolo sportivo. A 30 anni, con tanti dolori patiti, ha ottenuto l’argento nel corpo libero.

Fonte: IPA

Nel 2008 ha avuto un problema al tendine d’Achille, per il quale si è sottoposta a una lunga riabilitazione. Si è sottoposta in seguito a una borsectomia, ovvero un’asportazione parziale della sacca di liquido sinoviale infiammata. Nuovi problemi al tendine d’Achille nel 2015, per i quali si è sottoposta a un intervento. Tendine infine rotto nel 2017, con ovvio nuovo intervento.

Altre operazioni sono state necessarie per entrambe le caviglie in seguito, risolvendo il problema legato alla sinovite e limando un pezzettino di osso e un frammento di tibia. Nel 2019 ha fronteggiato poi un problema autoimmune alla tiroide. Ha infine dovuto rinunciare al sogno di concludere la propria carriera alle Olimpiadi di Parigi, accettando la mala sorte che l’ha vista subire una lesione muscolare al polpaccio.

Il futuro di Vanessa Ferrari

Cosa farà Vanessa Ferrari dopo il ritiro dall’attività agonistica? Per il momento non ha fornito risposte chiare, anche perché è la prima a non averne: “Si capirà col tempo cosa accadrà, cosa potrò fare. Per ora la certezza è il ritiro e il fatto che sono sicuramente orgogliosissima della mia carriera, di quello che sono riuscita a fare in tempi in cui in Italia era tutto molto difficile per la ginnastica e non si pensava affatto di arrivare fino a quel punto”.

Di certo non intende lasciarsi alle spalle la ginnastica. Questo è il suo mondo e, probabilmente, chi l’ha sempre sostenuta in ambito dirigenziale troverà per lei un nuovo ruolo. Fa già i camp estivi, spiega, e poi ha un brand di abbigliamento sportivo di cui occuparsi. Di sicuro non resterà ferma. Non lo ha mai fatto.