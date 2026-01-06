Irina Shayk, raffinatezza, genetica e cura professionale
Irina Shayk compie 40 anni il 6 gennaio e il tempo sembra aver stretto con lei un patto di rara armonia. È senza dubbio una delle celebrities che incarnano meglio l’idea di un’eleganza che matura, più che invecchiare. Merito di una genetica fortunata, certo, ma anche di una disciplina beauty rigorosa, pensata per valorizzare la struttura del viso e la luminosità della pelle. Trattamenti professionali a base di vitamina C e crioterapia, allenamenti che mescolano forza, boxe e resistenza, e un’attenzione costante all’idratazione raccontano una routine costruita con cura. Il risultato non è la sfida al tempo, ma un equilibrio sofisticato tra benessere, stile e autenticità.