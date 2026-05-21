Alessandra Mussolini sul GF VIP: “Ho pensato di abbandonare per un litigio”. La verità sui copioni

Alessandra Mussolini ha vinto il "GF VIP", perché è stata fondamentalmente autentica: "Non esistono copioni o condizionamenti"

Ufficio Stampa Mediaset Alessandra Mussolini

Il percorso di Alessandra Mussolini al Grande Fratello VIP si è chiuso con la sua vittoria, ma soprattutto con una sorpresa: la sua. Perché se Antonella Elia credeva di vincere, la Mussolini proprio no: “La verità? No, non ci credevo proprio. Sono entrata tra la diffidenza generale e i soliti ‘chi te lo fa fare'”. Ma poi è successo ciò che capita spesso in questi casi: puntata dopo puntata, è riuscita nell’intento principale di ogni concorrente, ovvero conquistare la sua fedele fanbase.

Alessandra Mussolini, il bilancio del suo Grande Fratello VIP da vincitrice

Nel bilancio complessivo c’è un filo sottile che attraversa il percorso di Alessandra Mussolini, ed è quello della libertà. “Mi sono sentita libera. Clamoroso a dirsi, non sentivo addosso telecamere e microfoni”, ha confessato. Quei giorni vissuti nella Casa del Grande Fratello le hanno permesso di vivere un’esperienza in cui riscoprirsi a 360 gradi. Senza cellulare e senza il rumore di fondo della vita di tutti i giorni, ha ritrovato per esempio il piacere di parlare con gli altri, di scavare più a fondo nelle storie, senza fermarsi troppo in superficie.

Non tutto, però, è stato semplice. Sebbene ci siano stati momenti che non dimenticherà mai, ce ne sono stati altri durissimi, che l’hanno messa alla prova, tanto da aver pensato di abbandonare la Casa. “Il momento più emozionante è stato senza dubbio l’attesa del verdetto finale”, ha rivelato a Leggo. Ma c’è stato anche il rovescio della medaglia, un litigio così feroce che l’ha fatta riflettere molto sulla sua permanenza all’interno del reality. Ricordiamo infatti che aveva persino preparato le valigie per uscire dalla Casa; ci aveva infine ripensato, riprendendo a litigare contro Antonella Elia.

A premiarla, e di questo ne è convinta, è stata l’autenticità. Effettivamente questa edizione del GF VIP è stata misurata in tutto, persino negli eccessi, che comunque ci sono stati: la parola più ricorrente è stata gioia, quella stessa che non veniva associata al reality show da un po’ di tempo.

La verità sui copioni

Puntualmente, ormai, ci chiediamo: cosa è rimasto di vero in televisione? È tutto scritto nei reality show? Per la Mussolini, no: rimanere in una Casa, tagliata fuori dal mondo, non dà la possibilità di avere una piena percezione del consenso o del dissenso. Poco prima della finale, Ilary Blasi aveva infatti espresso una preferenza nei suoi confronti. “In particolare ho un debole per Alessandra Mussolini: è intelligente, autoironica e sa come funziona il gioco”.

E – no – la Mussolini non aveva intuito la preferenza di Ilary: “No, non ne avevo la minima percezione, da dentro non ti arriva nulla. Ma questa è la risposta ai miscredenti: non esistono copioni o condizionamenti degli autori, siamo sempre stati noi a decidere cosa dire e cosa fare. Fanno eccezione solo le esibizioni”. Quello dei copioni è un tema ricorrente, in particolar modo legato al Grande Fratello VIP. Ma questo cast, contrariamente ai timori degli esordi, è riuscito nell’intento di fare la cosa più semplice e difficile allo stesso tempo: intrattenere il pubblico.