GF Vip, Alessandra Mussolini e Antonella Elia si scontrano in diretta: “Non hai pietà”

Alessandra Mussolini e Antonella Elia si scontrano in diretta al GF Vip fra accuse e un duro botta e risposta.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Ormai è chiaro: Alessandra Mussolini e Antonella Elia sono le grandi protagoniste di questo Grande Fratello Vip. Proprio per questo Ilary Blasi ha deciso di metterle a confronto nella puntata dell’8 maggio.

Antonella Elia e Alessandra Mussolini: è scontro in diretta

Le due concorrenti si sono trovate, ancora una volta, ad affrontare un durissimo faccia a faccia. E i toni sono apparsi da subito piuttosto accesi, fra accuse reciproche e attacchi. Nelle scorse settimane Antonella Elia e Alessandra Mussolini si erano scontrate spesso, creando momenti di altissima tensione nella casa del Grande Fratello Vip.

Proprio per questo Ilary Blasi le ha voluto mettere a confronto, in una partita a scacchi che ha coinvolto anche le opinioniste dello show e la stessa conduttrice. Antonella e Alessandra non si sono risparmiare, fra critiche e attacchi durissimi.

“È aggressiva – ha detto la Elia, accusando l’avversaria -. Si infila come la lama di un coltello e cerca di dilaniarti. Infierisce e non ha pietà. Ha sempre un obiettivo da colpire”.

Le parole della Mussolini non sono state meno pesanti. Alessandra ha infatti spiegato perché, nei giorni scorsi, aveva spesso accusato la showgirl di essere contro le donne. “Ha sempre un giudizio negativo riguardo le donne – ha affermato – spesso sull’estetica oppure sul modo di fare. Addirittura dice che se una donna ha una certa età non deve mettersi la gonna corta. Ha sempre il dente avvelenato”.

La Elia ha provato a difendersi e lo scontro è andato avanti per molto tempo. Impossibile trovare un punto di incontro fra le due donne che sembrano quasi divertirsi a stuzzicarsi a vicenda.

“Lei ti viene addosso agitandosi per farti perdere la pazienza – ha detto la Elia -. Provoca usando il corpo”. Alessandra a quel punto ha ammesso a Cesara Buonamici di conoscere alla perfezione quelli che sono i punti deboli della concorrente.

“Quando lei in puntata è tranquilla e io mi intrometto. A quel punto impazzisce”, ha affermato. Antonella ha dunque ribattuto: “Lei non resiste ad infilarsi nelle discussioni perché deve essere sempre la protagonista”.

“Ma non è che tu hai quest’ostilità nei confronti di Alessandra perché lei ha una capacità di essere leggera e di farci divertire che tu non hai?”, ha incalzato Selvaggia Lucarelli. L’osservazione ha colpito nel segno, tanto che Antonella Elia è apparsa subito triste. “Mi dispiace di essere cupa, questa cosa mi addolora”, ha ammesso.

L’eliminazione a sorpresa e la sfida

La rivalità fra Alessandra Mussolini e Antonella Elia ha caratterizzato la maggior parte della puntata. Le due finalista infatti si sono sfidate in una divertente prova di recitazione, vestendo i panni delle celebre Miranda Priestly del film Il diavolo veste Prada.

La vincitrice è stata incoronata dal pubblico a casa che ha voluto premiare Alessandra Mussolini. Ma la sfida non si è fermata qui perché, dopo l’annuncio di una eliminazione a sorpresa, Ilary Blasi ha dato il via ad una nuova gara. Questa volta Antonella e Alessandra, con le rispettive squadre scelte in settimana, si sono esibite di fronte alle telecamere fra balletti e imitazioni.