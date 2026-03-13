Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 16 marzo 2026: Irene pensa al matrimonio perfetto

Ufficio stampa Rai Irene ne "Il paradiso delle signore"

Nuovo appuntamento, lunedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato “Paradiso delle signore” -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 127. Irene pensa al matrimonio perfetto, Matteo confida il suo sospetto. Ecco le anticipazioni di lunedì 16 marzo.

Nella puntata precedente di venerdì 13 marzo

Venerdì 13 marzo avevamo lasciato i protagonisti de Il paradiso delle signore così. Rosa scopre che la banca Guarnieri ha finanziato una delle società di costruzioni che hanno edificato sui lotti di terreno attiguo al campetto inquinato. Valeria ha strappato una commessa importante grazie all’aiuto di Marcello. Johnny decide di mettere da parte i suoi sentimenti e spinge Irene a riappacificarsi con Cesare. Greta, con uno stratagemma, si introduce in casa Barbieri per cercare il passaporto di Matteo. Al Circolo, ai festeggiamenti di fine riprese, Ettore confessa a Odile che Matteo è andato a Londra, per ottenere informazioni da sua madre, mandato da Umberto e lei compie un gesto eclatante.

Anticipazioni della puntata del 16 marzo 2026

Irene si è riappacificata con Cesare e ora pensa a un matrimonio perfetto, mentre Johnny decide di fare un passo indietro con la Cipriani. In Caffetteria, Ciro mostra di apprezzare la cucina di Ivana, ma l’intraprendenza della nuova cuoca inizia a irritare Concetta. Dopo essersi interrogato su come i Marchesi abbiano scoperto del viaggio a Londra, Matteo confida a Umberto il suo nuovo sospetto e tenta di parlare con Odile, ma Ettore interviene e lo blocca.

Il paradiso delle signore va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10.