Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 24 marzo 2026: Delia e la notte d’amore

Ufficio stampa Rai Delia, "Il paradiso delle signore"

Nuovo appuntamento, martedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato “Paradiso delle signore” -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 132. Ecco le anticipazioni di martedì 24 marzo 2026, in onda dopo il cambio di programmazione di lunedì 23 marzo.

Nella puntata precedente di venerdì 20 marzo

Nella puntata di venerdì 20 marzo abbiamo lasciato Irene che coinvolge Johnny in una sorpresa a Cesare e il magazziniere pensa al suo futuro e al suo desiderio di partire. Tancredi annuncia a Rosa che anche altre testate hanno ricevuto il documento compromettente su Umberto. Odile, dopo un duro confronto con lo zio, decide di trasferirsi dai Marchesi. La rivelazione di Marina su una possibile gravidanza mette Matteo di fronte alle sue responsabilità. Al Paradiso si concludono positivamente le accese discussioni sull’audace abito di Botteri e in Atelier, tra lo stilista e Delia, scoppia la passione.

Anticipazioni della puntata del 24 marzo 2026

Delia confida la sua prima notte d’amore con Botteri, mentre Irene sente il vuoto lasciato da Johnny, che si è trasferito nel suo furgone. Ciro è turbato dal malumore di Concetta, che sembra dovuto alla presenza di Ivana in Caffetteria. Dopo l’approvazione dell’abito nude-look, al Paradiso prende il via la nuova collezione. Il piano dei fratelli Marchesi va avanti e intanto a Villa Guarnieri arriva una lettera di Adelaide, che Umberto consegna a Odile.

Il paradiso delle signore va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi le anticipazioni della settimana dal 16 al 20 marzo 2026.