Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 18 marzo 2026: Jhonny ferito per la donna che ama

Ufficio stampa Rai Concetta ne "Il paradiso delle signore"

Nuovo appuntamento, mercoledì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato “Paradiso delle signore” -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 129 (EX 133). Ecco le anticipazioni di mercoledì 18 marzo 2026.

Nella puntata precedente di martedì 17 marzo

Martedì 17 marzo avevamo lasciato i personaggi de Il paradiso delle signore così. Umberto chiede a Rosa di essere intervistato per chiarire la propria posizione in merito al finanziamento della Banca Guarnieri alla ditta Meneghini. Mimmo, tornato da Firenze, confida a Concetta di aver trovato Agata molto strana. Al Paradiso le Veneri discutono dell’abito nude-look creato da Botteri, che Delia dovrà indossare modificato perché troppo trasparente. Dopo aver letto l’articolo su suo zio, Odile sente il bisogno di capire la verità e affronta Matteo, che le rivela i reali sentimenti nei suoi confronti.

Anticipazioni della puntata del 18 marzo 2026

Concetta, turbata da quanto le ha confidato Mimmo su Agata, telefona alla figlia per sondarne lo stato d’animo e decide di partire con Ciro per Firenze. Johnny riceve da Cesare la proposta di suonare al suo matrimonio con Irene: è l’ennesimo colpo che il magazziniere subisce per la donna che ama. Grazie a una conoscenza di Ivana, Ciro riceve una proposta da un monsignore interessato all’offerta gastronomica del Gran Caffè. Dopo l’articolo uscito su Umberto, Odile trova il coraggio di avvicinare Rosa per capire la verità su suo zio e va a trovarlo. I fratelli Marchesi, intanto, continuano a tramare per allontanare sempre di più la contessina da Guarnieri.

Il paradiso delle signore va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi le anticipazioni della settimana dal 16 al 20 marzo 2026.