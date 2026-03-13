Il paradiso delle signore, le anticipazioni della settimana dal 16 al 20 marzo 2026

Ufficio stampa Rai Odile e Greta de "Il paradiso delle signore"

Settimana ricca di novità per Il paradiso delle signore, la soap opera in onda su Rai 1 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 16:10. Ecco cosa succederà ai protagonisti della serie ambientata a Milano tra gli Anni ’50 e ’60, nelle puntate dal 16 al 20 marzo. Iniziata nel dicembre 2015, la soap è ormai arrivata alla ottava stagione. Scopri le anticipazioni della settimana

Nelle puntate precedenti

Al Paradiso, la vetrina dedicata al nuovo Paradiso Market ha messo al centro Concetta, invitata anche a un evento al Circolo con i rappresentanti degli elettrodomestici; la Puglisi è diventata il volto di una campagna sulle lavatrici, con Marcello pronto a sostenerla. In parallelo, l’imprenditrice Valeria Craveri ha rilanciato il suo progetto di lingerie: dopo il confronto con la dirigenza si inaugura un angolo dedicato in negozio, fino alla scoperta dei debiti dell’azienda che solleva interrogativi sulla sua credibilità.

La questione sanitaria dei più piccoli ha tenuto banco: Enrico ha collegato i sintomi a un avvelenamento da metalli pesanti e, tornato dalla Svizzera con un farmaco costoso, ha ricevuto l’appoggio e una promessa di donazione da Umberto. Sul fronte dei rapporti familiari e sentimentali, si sono intensificate le tensioni tra i fratelli Marchesi e i Guarnieri: è emerso che qualcuno, su mandato di Umberto, era andato a Londra dalla madre dei Marchesi, generando sospetti su Matteo e difficoltà per Odile. Nel frattempo, la storia d’amore tra Irene e Cesare ha conosciuto alti e bassi, con una lettera recuperata da Rebecca che complica la situazione; alla fine Irene trova conforto nell’amicizia di Johnny.

Durante la settimana, poi, sono emersi altri sviluppi: Rosa ha scoperto legami tra la Banca Guarnieri e le società che hanno edificato sui lotti attigui al campetto inquinato; Mimmo ha suscitato preoccupazione in Concetta per il comportamento di Agata; in caffetteria si è fatto avanti il profilo professionale di Ivana, per un ruolo da cuoca che ha attirato l’attenzione di Ciro. Sul fronte della moda, Delia ha continuato la sua attività al Paradiso mentre i Marchesi, guidati anche da Greta e Ettore, hanno messo in atto strategie per allontanare Odile da Guarnieri e approfondire i sospetti su Matteo.

Anticipazioni della settimana dal 16 al 20 marzo

Lunedì 16 marzo 2026

Irene si è riappacificata con Cesare e ora pensa a un matrimonio perfetto; Johnny decide di fare un passo indietro con la Cipriani. In Caffetteria, Ciro apprezza la cucina di Ivana ma l’intraprendenza della nuova cuoca inizia a irritare Concetta. Matteo, interrogandosi su come i Marchesi abbiano scoperto del viaggio a Londra, confida a Umberto un nuovo sospetto e tenta di parlare con Odile, ma Ettore interviene e lo blocca.

Martedì 17 marzo 2026

Umberto chiede a Rosa di essere intervistato per chiarire la propria posizione riguardo al finanziamento della Banca Guarnieri alla ditta Meneghini. Mimmo, appena tornato da Firenze, confida a Concetta di aver trovato Agata molto strana. Al Paradiso le Veneri discutono dell’abito nude-look creato da Botteri che Delia dovrà indossare dopo alcune modifiche. Dopo aver letto l’articolo su suo zio, Odile sente il bisogno di capire la verità e, affrontando Matteo, viene raggiunta da una confessione sui reali sentimenti che lui prova per lei.

Mercoledì 18 marzo 2026

Concetta, turbata dalle confidenze di Mimmo su Agata, telefona alla figlia per sondarne lo stato d’animo e decide di partire con Ciro per Firenze. Johnny riceve la proposta di suonare al matrimonio di Cesare con Irene: un colpo per i suoi sentimenti verso la donna che ama. Grazie a una conoscenza di Ivana, Ciro ottiene una proposta da un monsignore interessato all’offerta gastronomica del Gran Caffè. Dopo l’articolo su Umberto, Odile trova il coraggio di avvicinare Rosa per cercare verità sul proprio zio, mentre i Marchesi continuano a tramare per allontanarla da Guarnieri.

Giovedì 19 marzo 2026

Un errore di Fulvio che rovina la biancheria intima di Caterina stimola l’intuizione di Valeria, che propone a Delia una soluzione per l’abito nude-look ideato da Botteri. Ciro torna entusiasta dall’incontro col monsignore, ma una notizia rovina l’umore di Concetta. Johnny confida a Barbara il peso della promessa fatta a Irene di suonare al suo matrimonio. Matteo decide di lasciare Marina, che nel frattempo gli comunica una notizia sconvolgente. Rosa consegna a Umberto un documento esplosivo che potrebbe avere effetti dirompenti su di lui.

Venerdì 20 marzo 2026

Irene coinvolge Johnny per preparare una sorpresa a Cesare e il magazziniere comincia a pensare al proprio futuro e al desiderio di partire. Tancredi annuncia a Rosa che anche altre testate hanno ricevuto il documento compromettente su Umberto. Dopo un duro confronto collo zio, Odile decide di trasferirsi dai Marchesi. La rivelazione di Marina su una possibile gravidanza mette Matteo davanti alle proprie responsabilità. Al Paradiso si chiudono positivamente le discussioni sull’audace abito di Botteri e in Atelier scoppia la passione tra lo stilista e Delia.

Cosa succede questa settimana, in sintesi

Riconciliazioni e nozze in vista: la riconciliazione tra Irene e Cesare apre la strada all’organizzazione di un matrimonio, con ripercussioni sui desideri di Johnny e sulle sue scelte future.

Sospetti e indagini sui finanziamenti: emergono dubbi sui legami tra la Banca Guarnieri e alcune imprese di costruzione e la richiesta di chiarimenti di Umberto coinvolge direttamente Rosa, alimentando uno scandalo potenziale.

Il documento che destabilizza: un documento consegnato da Rosa a Umberto e poi diffuso ad altre testate diventa il fulcro di una crisi che riguarda la reputazione e le responsabilità di Umberto.

Tensioni familiari e manovre dei Marchesi: i Marchesi intensificano le azioni per allontanare Odile da Guarnieri, mentre Matteo viene messo sotto pressione e affronta accuse e decisioni personali.

Nuove opportunità per il Gran Caffè: l’arrivo di Ivana e il suo legame con un monsignore aprono prospettive gastronomiche per Ciro e per la caffetteria, suscitando anche gelosie e contrasti con Concetta.

Scelte sentimentali e conseguenze: dichiarazioni, passi indietro e rivelazioni (come la possibile gravidanza comunicata da Marina) mettono in crisi relazioni e costringono personaggi come Matteo e Johnny a prendere decisioni decisive.