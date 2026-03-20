Il paradiso delle signore, le anticipazioni della settimana dal 23 al 27 marzo 2026

Ufficio stampa Rai Rosa, "Il paradiso delle signore"

Il paradiso delle signore è protagonista di una settimana ricca di novità: la soap opera in onda su Rai 1 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 16:10. Ecco cosa succederà ai protagonisti della serie ambientata a Milano tra gli Anni ’50 e ‘60, nelle puntate dal 23 al 27 marzo. Iniziata nel dicembre 2015, la soap è ormai arrivata alla ottava stagione e i personaggi più amati sono alle prese con sfide sempre nuove e intricate. Scopri le anticipazioni della settimana.

Nelle puntate precedenti

La settimana precedente si è aperta con un’indagine giornalistica destinata a scuotere i poteri locali: Rosa ha ascoltato le versioni di Enrico e di Umberto e ha scoperto il coinvolgimento della Banca Guarnieri nel finanziamento di una società collegata ai terreni che circondano il campetto contaminato, mentre il sindaco ha voluto premiare pubblicamente Enrico e Umberto con attestati di civica benemerenza.

Sul fronte commerciale, al Paradiso il nuovo corner lingerie di Valeria ha avuto una svolta grazie all’intervento di Marcello, che ha favorito contatti utili per ottenere una commessa importante. In Caffetteria l’arrivo della cuoca Ivana ha suscitato reazioni contrastanti: l’iniziativa piace a Ciro ma irrita Concetta, e le prime idee per rilanciare il menù hanno preso forma.

Dal punto di vista sentimentale e familiare, la tensione resta alta: Irene e Cesare hanno vissuto momenti di riavvicinamento mentre Johnny ha deciso di fare un passo indietro. I giochi di potere tra i Marchesi e i Guarnieri si sono inaspriti: rivelazioni e azioni di disturbo hanno portato Odile a trasferirsi dai Marchesi e hanno riacceso i sospetti su vari fronti, mentre Matteo si è trovato al centro di nuove tensioni familiari dopo la rivelazione di Marina.

Anticipazioni della settimana dal 23 al 27 marzo

Lunedì 23 marzo 2026

Lunedì 23 marzo Il paradiso delle signore non andrà in onda.

Martedì 24 marzo 2026

Delia confida di aver trascorso la sua prima notte d’amore con Botteri, mentre Irene avverte il vuoto lasciato da Johnny, che si è trasferito nel suo furgone. Ciro è preoccupato per l’umore di Concetta, probabilmente influenzato dalla presenza di Ivana in Caffetteria. Al Paradiso, dopo l’approvazione dell’abito nude-look, prende il via la nuova collezione. Intanto prosegue il piano dei fratelli Marchesi e a Villa Guarnieri arriva una lettera di Adelaide che Umberto consegna a Odile.

Mercoledì 25 marzo 2026

Ciro attribuisce il malumore di Concetta alla presenza di Ivana e si domanda se assumerla. Irene rileggendo il testo della canzone scritta da Johnny per il loro matrimonio resta turbata, mentre Johnny è preoccupato per l’amico Brian in Vietnam. Dopo la notte d’amore con Delia, Botteri comincia a considerare seriamente un futuro accanto a lei. Spinto da Ettore, Odile si presenta da Umberto accusandolo di aver tramato con Adelaide per farle cambiare idea su di lui.

Giovedì 26 marzo 2026

Johnny prende una decisione drastica per allontanarsi da Irene. Ciro decide di assumere Ivana, consentendo così a Mimmo di raggiungere Agata a Firenze. Al Paradiso il servizio fotografico è un successo: Delia incanta tutti e Botteri trova lo slancio per pensare a una proposta di matrimonio. Ettore intensifica il controllo su Odile, isolando sempre di più Umberto; Marta capisce la situazione e tenta di avvicinare la cugina, ma Ettore lo impedisce e organizza una serata a casa Marchesi durante la quale arriva la notizia dell’articolo di Rosa sul coinvolgimento della Banca Guarnieri nel caso Meneghini.

Venerdì 27 marzo 2026

La presunta gravidanza di Marina si rivela un falso allarme, ma il rapporto con Matteo ne risente. Durante una manifestazione contro la guerra in Vietnam, Johnny viene ferito e soccorso da Irene, Barbara e Delia. Umberto vuole dimostrare pubblicamente la propria onestà, ma un manifesto affisso sulla facciata della GMM che lo accusa di aver speculato sulla salute dei bambini offre ad Ettore l’occasione per spingere Odile verso una scelta radicale.

Cosa succede questa settimana, in sintesi

– Rafforzamento del progetto moda: la nuova collezione e il successo del servizio fotografico al Paradiso rilanciano le ambizioni commerciali della casa di moda e mettono in primo piano la relazione professionale e privata tra Delia e Botteri.

– Tensione in Caffetteria e nuove assunzioni: l’arrivo di Ivana genera frizioni tra Concetta e Ciro ma apre anche opportunità per rinnovare l’offerta gastronomica e per scambi familiari, con Mimmo che può raggiungere Agata a Firenze.

– Guerra di potere e documenti compromettenti: l’inchiesta di Rosa sul coinvolgimento della Banca Guarnieri nel caso Meneghini alimenta lo scontro tra famiglie e dà a Ettore nuovi strumenti per isolare Umberto e manipolare Odile.

– Conseguenze emotive e scelte drastiche: la distanza presa da Johnny rispetto a Irene e il suo coinvolgimento nella manifestazione contro la guerra in Vietnam portano a momenti di forte rischio e a ricadute emotive per più personaggi.

– Relazioni messe alla prova: la falsa gravidanza di Marina e le rivelazioni personali gettano ombre sui rapporti sentimentali, costringendo Matteo e altri a fare i conti con responsabilità e dubbi.