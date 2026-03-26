Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 27 marzo 2026: un ferito e un rapporto che si incrina

Ufficio stampa Rai Matteo e Marcello ne "Il paradiso delle signore"

Nuovo appuntamento, venerdì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato “Paradiso delle signore” -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 135. Johnny viene ferito, mentre il rapporto tra Marina e Matteo si incrina: ecco le anticipazioni di venerdì 27 marzo 2026.

Nella puntata precedente di giovedì 26 marzo

Nella puntata di giovedì 26 marzo 2026 avevamo lasciato Johnny alle prese con una scelta drastica per prendere le distanze da Irene. Ciro decide di assumere Ivana, permettendo, così, a Mimmo di poter raggiungere Agata a Firenze. Al Paradiso il servizio fotografico è un successo: Delia incanta tutti e Botteri trova l’ispirazione per farle la proposta di matrimonio. Ettore intensifica il proprio controllo su Odile, isolando sempre di più Umberto. Marta capisce la situazione e cerca un contatto diretto con la cugina, ma Ettore lo impedisce e organizza una serata a casa Marchesi, durante la quale arriva la notizia dell’articolo di Rosa sul coinvolgimento della Banca Guarnieri nel caso Meneghini.

Anticipazioni della puntata del 27 marzo 2026

Marina vede la sua gravidanza rivelarsi un falso allarme, ma nel frattempo tra lei e Matteo qualcosa si è incrinato. Durante una manifestazione contro la guerra in Vietnam, Johnny viene ferito e viene soccorso da Irene, Barbara e Delia. Umberto è determinato a dimostrare davanti a tutti di non avere nulla da nascondere, ma un manifesto affisso sulla facciata della GMM che lo accusa di avere speculato sulla salute dei bambini fa sì che Ettore possa spingere Odile a fare una scelta radicale.

Il paradiso delle signore va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi le anticipazioni della settimana dal 23 al 27 marzo 2026.