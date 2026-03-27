Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 30 marzo 2026: l’addio di Matteo e Marina

Ufficio stampa Rai Matteo, "Il paradiso delle signore"

Nuovo appuntamento, lunedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato “Paradiso delle signore” -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 136. Ecco le anticipazioni di lunedì 30 marzo 2026

Nella puntata precedente di venerdì 27 marzo

Nella puntata precedente di venerdì 27 marzo avevamo lasciato i protagonisti de Il paradiso delle signore così. Marina vede la sua gravidanza rivelarsi un falso allarme, ma nel frattempo tra lei e Matteo qualcosa si è incrinato. Durante una manifestazione contro la guerra in Vietnam, Johnny viene ferito e viene soccorso da Irene, Barbara e Delia. Umberto è determinato a dimostrare davanti a tutti di non avere nulla da nascondere, ma un manifesto affisso sulla facciata della GMM che lo accusa di avere speculato sulla salute dei bambini fa sì che Ettore possa spingere Odile a fare una scelta radicale.

Anticipazioni della puntata del 30 marzo 2026

Matteo e Marina, consapevoli di non avere un futuro insieme, si dicono addio, ma prima di andare via la diva fa una proposta a Delia, mentre Botteri prepara l’abito per chiederle di sposarlo. Don Saverio propone a Enrico di organizzare la tradizionale recita di Pasquetta per i bambini dell’ospedale. Da Firenze, torna Agata a sorpresa. Odile, spinta da Ettore, è determinata a chiudere qualsiasi rapporto con Umberto. Irene cerca di consolare Johnny dopo la notizia che il suo amico Brian è morto in Vietnam e i due finiscono per cedere a un bacio appassionato.

Il paradiso delle signore va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi le anticipazioni della settimana dal 30 marzo al 3 aprile 2026.