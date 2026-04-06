Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 7 aprile 2026: Matteo ascolta parole compromettenti

Ufficio stampa Rai Matteo, "Il paradiso delle signore"

Nuovo appuntamento, martedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato Paradiso delle signore -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 142. Ecco le anticipazioni di martedì 7 aprile 2026.

Nella puntata precedente del 6 aprile 2026

La puntata de Il paradiso delle signore del 6 aprile non è andata in onda a causa del cambio di programmazione per la festa di Pasquetta. Riprende regolarmente dal 7 aprile con nuove sorprese per i protagonisti.

Venerdì 3 aprile invece avevamo lasciato la situazione così. In Caffetteria sono pronti i cesti pieni di uova di cioccolata decorati col simbolo della pace da esporre tra i banchi del Paradiso. Johnny scopre che anche Irene avrà una parte nella recita di Pasquetta. Per un malinteso su un abito che non è in vendita, tra Delia e Botteri si accende una lite furibonda. Umberto scopre di essersi sbagliato nei confronti di Ettore in merito alla contraffazione del documento, ma questo non aiuta a superare le incomprensioni con Odile.

Anticipazioni della puntata del 7 aprile 2026

Delia, dopo aver trovato la proposta di matrimonio cucita nell’abito di Botteri, non vede l’ora di dirgli di sì, ma le amiche le consigliano di aspettare che sia lui a compiere quel passo. Johnny finalmente riesce ad avere un confronto con Irene e le confessa che il bacio che si sono dati per lui ha contato molto. Agata riceve una telefonata inaspettata. Odile non se la sente di fissare la data di nozze con Ettore senza Adelaide, ma lui vorrebbe accelerare i tempi. Nel frattempo, Matteo ascolta una conversazione compromettente tra i fratelli Marchesi e racconta tutto a Umberto.

Il paradiso delle signore va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi le anticipazioni della settimana dal 6 al 10 aprile.