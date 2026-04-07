Il paradiso delle signore, le anticipazioni dell’8 aprile 2026: Irene prende le distanze da Johnny

Il faccia a faccia con Johnny sortisce l’effetto opposto a quello sperato: trama de "Il paradiso delle signore" dell'8 aprile

Ufficio stampa Rai Irene, "Il paradiso delle signore"

Nuovo appuntamento, mercoledì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato “Paradiso delle signore” -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 143. Ecco le anticipazioni di mercoledì 8 aprile.

Nella puntata precedente martedì 7 aprile 2026

Nella puntata de Il paradiso delle signore andata in onda martedì 7 aprile, Delia, dopo aver trovato la proposta di matrimonio cucita nell’abito di Botteri, non vede l’ora di dirgli di sì, ma le amiche le consigliano di aspettare che sia lui a compiere quel passo. Johnny finalmente riesce ad avere un confronto con Irene e le confessa che il bacio che si sono dati per lui ha contato molto. Agata riceve una telefonata inaspettata. Odile non se la sente di fissare la data di nozze con Ettore senza Adelaide, ma lui vorrebbe accelerare i tempi. Nel frattempo, Matteo ascolta una conversazione compromettente tra i fratelli Marchesi e racconta tutto a Umberto.

Anticipazioni della puntata dell’8 aprile 2026

Il faccia a faccia con Johnny sembra aver sortito l’effetto opposto a quello sperato: Irene, infatti, si dice ora più decisa che mai a convolare a nozze con Cesare. Nel frattempo, tra le Veneri serpeggia il fermento per un annuncio di Botteri, che sembra finalmente intenzionato a chiedere la mano di Delia.

Il paradiso delle signore va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi le anticipazioni della settimana dal 6 al 10 aprile.