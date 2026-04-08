Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 9 aprile 2026: la delusione di Concetta

Ufficio stampa Rai Concetta, "Il paradiso delle signore"

Nuovo appuntamento, giovedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato “Paradiso delle signore” -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 144. Ecco le anticipazioni di giovedì 9 aprile.

Nella puntata precedente di mercoledì 8 aprile

Nella puntata di mercoledì 8 aprile 2026 de Il paradiso delle signore il faccia a faccia con Johnny sembra aver sortito l’effetto opposto a quello sperato. Irene, infatti, si dice ora più decisa che mai a convolare a nozze con Cesare. Nel frattempo, tra le Veneri serpeggia il fermento per un annuncio di Botteri, che sembra finalmente intenzionato a chiedere la mano di Delia.

Anticipazioni della puntata del 9 aprile 2026

Agata continua a mentire sulla ripresa del corso di restauro a Firenze, ma poi si apre con Roberto e gli fa una rivelazione importante. Si scopre che la sorpresa che Botteri ha annunciato alle Veneri non è per Delia; Concetta, con la complicità di Irene, trova la soluzione per evitare una delusione alla ragazza. Nel frattempo, Adelaide ha deciso di lasciare il convento a Roma e, a sorpresa, si presenta a Villa Guarnieri.

Il paradiso delle signore va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi le anticipazioni della settimana dal 6 al 10 aprile.