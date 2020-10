Chi è Gian Amedeo Goria, il figlio di Maria Teresa Ruta e fratello di Guendalina

editato in: da

Gian Amedeo Goria è il figlio di Maria Teresa Ruta e di Amedeo Goria. Classe 1992, è molto legato alla sorella Guendalina, detta Guenda, e ha vissuto un rapporto contrastato con i genitori. Molto riservato e lontano dai riflettori, ha studiato al Liceo Classico, in seguito è diventato un ingegnere.

A parlare di lui qualche tempo fa era stata proprio Maria Teresa Ruta, svelando che il Gian Amedeo aveva sofferto molto a causa della mancanza dei genitori. “Mio figlio si è chiuso perché non vuole più soffrire – aveva svelato a Storie Italiane -. È un ragazzo d’oro ma si è chiuso nel suo mondo, studia, fa l’ingegnere… Farei scelte diverse anche se sono venuti su benissimo. Sono stata fortunata, mi è andata di fortuna! Potevano venire su in un altro modo per come li ho fatti vivere! Sono stata incosciente e irrimediabilmente leggera. Io dovevo esserci di più per loro. Loro sono straordinari, ma la loro fragilità mi fa soffrire. Mio figlio sfugge da me ma sta bene. Il nostro rapporto è fantastico ma è lontanissimo da me. Non è il rapporto che io avevo con mio papà. Il mio lavoro mi ha distratto”.

Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta sono convolati a nozze nel 1987, dal loro matrimonio sono nati Guendalina e Gian Amedeo. Nel 1999 la coppia si è separata e nel 2004 è arrivato il divorzio. Dopo un periodo difficile oggi fra gli ex c’è un ottimo rapporto.

Al GF Vip, Guendalina, in lacrime, ha raccontato il legame contrastato con Amedeo Goria. “Mi chiedo sempre se sbaglio – ha confessato a Enock e Pretelli -. Gli dà fastidio se invado i suoi spazi, ma poi fossi lì tutti i giorni. È una vita che mi chiedo cosa sbaglio, vorrei che se lo chiedessero anche gli altri. Non ce la faccio più a giustificare, anche perché io non mi giustifico mai […] Tante volte non si rende conto che è mio papà e da figlia a volte avrei bisogno di alcune cose che lui non riesce a darmi. Mi darebbero una serenità psicologica che non ho. Lui è più un amico, ed è bello, ma da figlia vedo che ho delle lacune. Ho delle fragilità emotive, delle insicurezze”.