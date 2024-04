Fonte: IPA Maria Teresa Ruta

Ospite del programma Storie di donne al bivio, condotto da Monica Setta, Maria Teresa Ruta ha annunciato un nuovo matrimonio per il 23 ottobre 2024. Negli stessi giorni in cui la conduttrice dovrebbe diventare nonna. Per Ruta si tratta delle nozze numero 12: da anni, lei e il marito Roberto Zappulla celebrano romantici riti nuziali in giro per il mondo, stavolta è il turno dell’Italia.

Maria Teresa Ruta, 12 volte sposa

“Pensiamo di sposarci il 23 ottobre” ha annunciato Maria Teresa Ruta nella punta in onda sabato 20 aprile 2014 di Storie di donne al bivio. Alla conduttrice Monica Serra, Ruta ha specificato che, stavolta, le nozze si svolgeranno più tradizionalmente in Italia. Anche se, in realtà, lei e il compagno Roberto Zappulla sono già sposati e risposati e sposati ancora.

Sono 11 in tutto (la prima nel 2015) le cerimonie nuziali che la coppia ha celebrato in giro per il mondo, con i riti tipici delle diverse culture. Adesso, proprio nell’anno in cui Maria Teresa si prepara alla gioia di diventare nonna per la prima volta, arriva il matrimonio in casa, con una classica cerimonia all’italiana.

L’amore con Roberto e un grande rimpianto

Maria Teresa Ruta e Roberto Zappulla, discografico fratello di un noto cantante neomelodico, sono una coppia solida e affiatata. Lei lo ha definito “il bastone della mia vecchiaia”. Una coppia felice, che vive una vita intensa, ma con un grande rimpianto, confidato da Ruta propria durante la puntata della trasmissione al femminile.

Fonte: IPA

“Rimpiango di non aver proseguito nel cammino della procreazione assistita quando io e Roberto volevamo un figlio. – ha confessato la concorrente di Tale e quale show – Avevamo fatto tutto, poi ci siamo fermati perché avevo timore che avendo un altro bambino i miei due figli Guenda e Gianamedeo potessero soffrire. E invece anni dopo sono stati proprio loro a dirmi che avrebbero avuto piacere ad avere un fratellino o sorellina, perché io ero una splendida mamma”.

Maria Teresa Ruta, nonna per la prima volta

L’autunno del 2024 sarà una stagione a dir poco felice per Maria Teresa Ruta che, proprio in quel periodo, dovrebbe diventare nonna per la prima volta. Una gioia che arriva dopo numerosi dolori e difficoltà. La figlia Guenda Goria soffre di endometriosi e ha perso una tuba nel corso di una gravidanza extrauterina. Oggi, però, lei e il compagno Mirko Grancitano sono sereni e “felicemente in 3”, in attesa dell’arrivo del loro primo bebé.

Il burrascoso matrimonio con Amedeo Goria

Maria Teresa Ruta è oggi felice assieme al grande amore Roberto, ma in passato la showgirl ha vissuto un primo matrimonio a dir poco burrascoso con il noto giornalista sportivo Amedeo Goria. Una lunga relazione che, ha confidato Ruta al Corriere della Sera, “di sicuro è stato un matrimonio d’amore” ma decisamente più affollato di un classico duo.

Goria era spesso in trasferta con le squadre e, al suo ritorno, la moglie rinveniva indizi di marachelle sempre nuove: “Scontri del parcheggio di una discoteca sotto il tergicristallo. O bigliettini di tali Jeannette o Jasmine”. Fino alla scoperta più agghiacciante, la famosa “agendina nera” di cui tanto si chiacchierava nell’ambito del giornalismo sportivo dell’epoca.

“C’erano annotati almeno duemila numeri di telefono, solo di donne, in tutto il mondo, con accanto le stelline del punteggio. Per carità, forse l’ho trascurato anch’io, troppo presa dal lavoro. Ma a volte Amedeo faceva il cascamorto con le altre persino davanti a me, era incorreggibile”. Per fortuna, la batosta del passato non ha fermato Maria Teresa da vivere un nuovo – e stavolta decisamente più felice – amore.