Da una notizia triste come l’infortunio di Maria Teresa Ruta alla splendida favola d’amore di sua figlia Guenda Goria. Tutto accade in pochi minuti nello studio di La volta buona, programma condotto da Caterina Balivo. Tutti senza parole, mentre si concretizzata la dolce proposta di matrimonio in diretta. Andiamo però con ordine e spieghiamo quanto accaduto.

Proposta di matrimonio in diretta

Caterina Balivo ha ospitato a distanza Maria Teresa Ruta, infortunatasi durante l’ultima puntata di Tale e quale show di Carlo Conti. Fatale il balletto di Cicale. In collegamento da Roma, ha salutato con affetto tanto la conduttrice quanto sua figlia Guenda Goria, entrata poi in studio per un motivo ben preciso.

Sarà lei a sostituire la madre nella gara canora e di travestimenti. La giovane, però, non immaginava che questo pomeriggio si sarebbe trasformato in qualcosa di assolutamente speciale. Di colpo la padrona di casa ha annunciato l’ingresso a sorpresa di Mirko Gancitano, fidanzato di Guenda.

Nessuno sembrava esserne al corrente, né suocera né compagna. A fare da gancio è stata Caterina Balivo, ignara o forse no di quanto sarebbe accaduto di lì a poco. Con la scusa di una rimpatriata di famiglia, ecco la conduttrice introdurre l’argomento.

“Questi due ragazzi intendono mettere su famiglia”. Ecco le poche parole che hanno dato il via al tutto. Mirko non ha dubbi e le risponde che è assolutamente nei loro piani. Una tale risolutezza ha poi spinto la presentatrice a chiedere se ci fosse stata una proposta di matrimonio.

Detto, fatto. Ecco che Mirko chiede l’aiuto della band, prende la mano di Guenda e la porta al centro dello studio: “Caterina, il tuo programma si chiama la volta buona. Io vorrei che oggi fosse la nostra volta buona. Noi ci siamo già sposati, per via spirituale, a Santo Domingo. Non ci siamo sposati in chiesa, come piacerebbe a me, magari nella mia Sicilia. Quale miglior momento di questo per chiederti se vuoi sposarmi”. Ed eccolo subito dopo in ginocchio, con l’anello tra le mani e tanta emozione in viso.

La storia d’amore con Mirko Gancitano

Nato a Mazara del Vallo nel 1991, Mirko Gancitano è il compagno/marito di Guenda Goria. I due si considerano già sposati, avendo celebrato il loro amore in spiaggia a Santo Domingo. È tempo, ora, di rifare il tutto in chiesa, con il classico scambio di anelli e un bel po’ di invitati.

Di lui sappiamo che è più giovane della sua futura sposa, con una differenza di appena due anni. È un videomaker, producer e attore, impegnato inoltre come inviato di Camper su Rai 1. I due si sono conosciuti all’estero, precisamente a Sharm el Sheik. Qui in realtà la giovane Goria è di casa, avendo un’abitazione all’interno del Domina Coral Bay. Lui era lì per motivi di lavoro, insieme con l’amico Alex Belli, ed è rimasto folgorato da Guenda. La loro storia ha avuto inizio allora e dal ritorno a Milano hanno fatto coppia fissa. Non si sono più lasciati e ora sognano un’ampia famiglia felice. Il tutto con la benedizione di mamma Maria Teresa Ruta.