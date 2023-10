Fonte: IPA Maria Teresa Ruta salta "Tale e Quale Show"

Maria Teresa Ruta si è infortunata e salterà la prossima puntata di Tale e Quale Show. Un’indiscrezione che, se confermata, sarebbe un duro colpo per i tanti fan della conduttrice, tra le concorrenti più amate di questa edizione del programma di Carlo Conti dedicato alle imitazioni celebri. Stando a quanto riporta TvBlog non ci sarebbero dubbi e la produzione avrebbe già trovato una sostituta.

Maria Teresa Ruta salta “Tale e Quale Show”, l’indiscrezione

“Cattive notizie per Maria Teresa Ruta – si legge su TvBlog -. Secondo quanto apprendiamo la nota conduttrice televisiva impegnata di questi tempi a Tale e Quale Show ha subito un piccolo infortunio. Per fortuna niente di grave, ma pare che l’ex conduttrice de La Domenica sportiva sia stata vittima di una frattura durante la preparazione della sua prossima esibizione nello show del venerdì sera di Rai 1″.

Ed ecco svelato l’arcano. L’indiscrezione parla di una frattura che l’amatissima Ruta avrebbe subito durante le prove che, come di consueto, tutti i concorrenti dello show di Carlo Conti affrontano durante la settimana, preparandosi per la puntata che va in diretta ogni venerdì in prima serata.

“Nello specifico pare che Maria Teresa Ruta si sia rotta una costola – prosegue l’indiscrezione, ancora non confermata (né smentita dalla diretta interessata o dalla produzione -. Questa cosa le impedisce di sostenere la prova nella quinta puntata di Tale e Quale Show, in cui doveva imitare Elettra Lamborghini. La notizia dell’ultimo minuto è dunque che Maria Teresa Ruta non prenderà parte alla prossima puntata dello show del venerdì sera della prima rete della Rai. Ci si augura che lo stop forzato di Maria Teresa sia solo per una settimana“.

Maria Teresa Ruta sostituita da una persona speciale

“Chi prenderà il suo posto nella puntata di venerdì di Tale e Quale Show? Secondo quanto apprendiamo la soluzione si troverà in famiglia. Maria Teresa Ruta infatti sarà sostituita dalla figlia Guenda Goria“, riporta TvBlog. Mamma sarà, dunque, sostituita dall’amatissima figlia nata dalla relazione di lunga data con il giornalista Amedeo Goria, dei cui tradimenti è tornata a parlare proprio di recente.

Anche in questo caso non vi è alcuna conferma ufficiale ma, in modo velato, la bella Guenda ha lasciato intendere che vi sia un fondo di verità. Nelle sue storie di Instagram, infatti, si vede chiaramente il momento in cui si mette in viaggio per raggiungere una meta ignota, salvo poi rivelare subito dopo di trovarsi insieme ad Alex Belli, altro concorrente dello show, e alla sua consorte Delia Duran.

Guenda Goria a quanto pare avrebbe già provato a entrare nel cast di Tale e Quale Show, ma senza successo. Questa potrebbe essere, dunque, una ghiotta occasione per calcare quel palcoscenico e dimostrare di avere stoffa e, chissà, magari per il prossimo anno Carlo Conti potrebbe anche farci un pensierino. La figlia di Maria Teresa Ruta, che di recente ha fatto una dolorosa confessione sulla maternità svelando di non poter avere figli, non è estranea ai reality e ha già partecipato a un’edizione del GF Vip di Alfonso Signorini (proprio come la mamma).