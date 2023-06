Guenda Goria: “Non potrò avere figli”. La dolorosa confessione sulla maternità

Poco più di un anno fa Guenda Goria affrontava un delicato intervento, dopo che la sua gravidanza extrauterina le aveva provocato una emorragia e, in seguito, l’asportazione di una tuba. La figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria è tornata a confessarsi su Instagram parlando di maternità, dopo che alcune analisi le hanno rivelato una dolorosa verità, che non potrà avere figli naturalmente.

Guenda Goria, la confessione su Instagram: “Non potrò avere figli naturalmente”

Un altro brutto colpo per Guenda Goria, che dopo essersi sottoposta a una delicata operazione chirurgica circa un anno fa per delle complicazioni legate a una gravidanza extrauterina, è tornata a parlare su Instagram delle sue condizioni di salute.

La figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria non ha mai nascosto il suo desiderio di maternità e la voglia di costruire una famiglia con il compagno Mirko Gancitano, con il quale avrebbe dovuto convolare a nozze lo scorso anno. Purtroppo però il ricovero d’urgenza e l’intervento di Guenda hanno portato la coppia a rinviare il matrimonio.

L’ex gieffina ha confessato ai suoi follower che proprio in seguito a quell’operazione il suo desiderio di tenere un bebè fra le braccia sarà difficile da realizzare. “Cari amici, è tanto che non vi scrivo di me e della mia salute. Purtroppo, secondo l’ultima analisi che ho fatto, non potrò avere figli naturalmente. Vi confesso che sono stata molto giù. Pare che l’unica tuba che ho non funzioni bene. Dovrei cominciare un percorso di fecondazione assistita ma ho paura”, ha ammesso a cuore aperto ai suoi follower.

Un’ammissione difficile per Guenda, che poco dopo l’uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip aveva scoperto di soffrire di endometriosi, malattia a causa della quale era stata sottoposta a un intervento per la prima volta nel settembre del 2021.

La gravidanza extrauterina e l’intervento

Guenda Goria non ha mai nascosto le sue condizioni di salute, parlandone apertamente sui social. L’ex gieffina aveva infatti scoperto di soffrire di endometriosi poco dopo la fine dell’esperienza nella Casa più spiata d’Italia, quando la malattia ha cominciato a manifestarsi con dolori lancinanti che la costringevano a letto per giorni.

Dopo un primo intervento nel 2021 per rimuovere una cisti, la figlia di Maria Teresa Ruta ha avuto una gravidanza extrauterina, che l’ha portata a essere ricoverata d’urgenza. “Sono viva per miracolo, mi è successo il caso peggiore che potesse accadere. Mi hanno detto che l’embrione stava crescendo in una tuba e che si trattava di gravidanza extrauterina. Io pietrificata: ero sconvolta”, aveva raccontato a Oggi è un altro giorno.

Nel salotto di Serena Bortone aveva confessato: “Stavo provando ad avere un figlio, non avevo sintomi e non avevo fatto un test di gravidanza. A un certo punto ho avuto una grande emorragia e sono svenuta, ero un un lago di sangue”. A causa di questa condizione i medici avevano deciso di rimuoverle la tuba ormai compromessa dall’emorragia.

Accanto a lei, in questo viaggio doloroso e pieno di ostacoli, c’è sempre stato il suo Mirko, che non l’ha mai lasciata sola: “Vita mia. Andrà tutto bene, tu sai… Sono qui e ci sarò sempre, ti amo tanto”, aveva scritto su Instagram dopo l’operazione.