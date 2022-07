Guenda Goria ricoverata d’urgenza in ospedale per una gravidanza extrauterina

Un momento carico di difficoltà e sofferenza per Guenda Goria, figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta, che è stata ricoverata d’urgenza in ospedale per una gravidanza extrauterina. Ha deciso di aggiornare i follower su Instagram sul suo stato di salute e raccontare gli attimi che hanno preceduto l’arrivo in ospedale, aggiungendo di essere svenuta e di avere avuto un’emorragia.

Guenda Goria in ospedale per una gravidanza extrauterina: come sta

Al momento, Guenda Goria è in ospedale a seguito di una gravidanza extrauterina. Una volta che ha ripreso coscienza, ha deciso di fare delle storie su Instagram su quanto le è accaduto, anche e soprattutto per non sentirsi da sola. “Sono qui in ambulanza con due giovani volontari. Ho avuto una forte emorragia e poi sono svenuta. Adesso mi stanno facendo una flebo e un antidolorifico, poi mi porteranno in ginecologia per capire come sto”. Inizialmente, la Goria non ha compreso il motivo del suo malore, perché non sapeva della gravidanza.

Dopo la diagnosi e i primi esami medici, è arrivata la scoperta dolorosa, che l’ha lasciata senza forze e in lacrime. “Vorrei tranquillizzare tutti voi ma non è proprio così. Ho fatto una visita ginecologica e ho avuto una gravidanza extrauterina che si è attaccata alle tube, quindi non è nel posto giusto”, Guenda aveva già avuto dei problemi a settembre, quando era stata operata a seguito dell’endometriosi. “C’è il rischio che mi possano togliere una tuba, cosa che si somma a un quadro clinico non così felice. Sono sotto controllo perché altre emorragie potrebbero creare danni alla mia salute”. Secondo i medici, Guenda dovrà operarsi, quindi seguiranno aggiornamenti sulle sue condizioni.

Guenda Goria e Mirko Gancitano, il sogno di un figlio

La Goria stessa ha ammesso che sta cercando un figlio insieme a Mirko Gancitano. Un sogno che, purtroppo, si è trasformato in un incubo, come accade a tante donne che si ritrovano ad affrontare delle difficoltà pur di realizzare quel desiderio di tenere tra le braccia il proprio bambino. Desiderio che, oltretutto, è recente, dal momento in cui non voleva figli: è stato Mirko a suggerirle di ripensarci e di cominciare questa avventura insieme.

E proprio Mirko ha voluto affidare a Instagram un pensiero per il suo grande amore: “Vita mia. Andrà tutto bene, tu sai… Sono qui e ci sarò sempre, ti amo tanto”. In ultimo, ha voluto ringraziare i suoi follower per tutti i messaggi di vicinanza e di sostegno che stanno arrivando in queste ore difficili. “Grazie a tutti per i messaggi di vicinanza. Dobbiamo ancora capire bene delle cose, siamo accanto a Guenda con tutto l’amore del mondo. Appena potremo vi diremo. Grazie mille”.

Le parole di Maria Teresa Ruta

“Forza Principessa. Io sono sempre con te. E tornerai a volare”. Per il momento, la mamma, Maria Teresa Ruta, sta sostenendo la figlia da “lontano”, poiché non può entrare in ospedale per le normative anti-Covid-19. Tuttavia, ha voluto far sentire tutta la sua vicinanza e l’affetto alla figlia, dedicandole un pensiero e delle parole molto profonde.

