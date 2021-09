Guenda Goria in ospedale accanto al fidanzato Mirko: “Forza amore mio”

Guenda Goria è ancora una volta in ospedale, ma solo in veste di accompagnatrice: a doversi sottoporre ad un intervento, in questa occasione, è il suo fidanzato Mirko Giancitano. Per rimanere al suo fianco, ha deciso di accantonare – almeno per il momento – tutte le polemiche sorte attorno alla partecipazione di suo padre al Grande Fratello Vip.

Negli ultimi giorni, in effetti, Guenda è stata piuttosto impegnata nel rispondere a tono a tutti coloro che hanno fatto commenti durissimi su Amedeo Goria, e in particolar modo sui suoi atteggiamenti “oltre le righe” nei confronti di Ainett Stephens. Nel difendere suo padre, si è anche scontrata con alcuni dei suoi ex compagni d’avventura – la scorsa edizione del GF Vip ha partecipato anche lei, lo ricordate? – tra cui anche Enock. Ma ora per la Goria è tempo di mettere da parte le polemiche e pensare al suo fidanzato.

Come lei stessa ha scritto su Instagram, Mirko Giancitano si deve infatti sottoporre ad una piccola operazione. Guenda ha voluto condividere sui social una foto che lo ritrae nel suo letto d’ospedale, in attesa di andare sotto i ferri. Il messaggio che gli ha dedicato è dolcissimo: “Forza amore mio! Siamo insieme anche in questa battaglia”. Mirko deve risolvere un problema alle corde vocali, a quanto si apprende dalle parole della sua compagna. “Non potrai parlare per un po’, quindi mi impegnerò ad ascoltare i tuoi sguardi e i tuoi silenzi”.

Questo mese di settembre è stato davvero impegnativo per Guenda. Qualche settimana fa si è operata per combattere l’endometriosi, l’ultima tappa della sua lunga lotta contro questa malattia insidiosa. Come tante altre star (tra cui Giorgia Soleri e Laura Torrisi), ha sempre parlato apertamente di questo suo problema di salute, mostrando anche le cicatrici dell’intervento. Nei giorni scorsi è dovuta rimanere a casa per riprendersi e ha appena finito la sua convalescenza. Giusto per trovarsi di nuovo in ospedale, accanto al fidanzato.

“Non volevi affrontare questo intervento perché non ami gli aghi, ma sei stato super coraggioso. Siamo due ragazzi umili che si impegnano per costruire progetti e per creare cose belle. Sono fiera di noi” – ha spiegato la Goria. E poi la dedica bellissima: “Sei entrato nel mio cuore e sei famiglia. E per me famiglia e amore sono i pilastri della felicità”.