Ti senti fortunata? Forse è merito del tuo segno zodiacale

editato in: da

Ci sono persone che sembrano siano inseguite, sempre e comunque dalla dea della fortuna, altre invece hanno la sensazione che sopra la loro testa ci sia sempre una nube nera pronta a scatenare la peggiore delle tempeste. È davvero questione di fortuna e sfortuna?

Sembrerebbe di sì, perché quando si mettono in mezzo le stelle, il destino delle persone è deciso. Forse, sapere cosa vi riserva il futuro potrà esservi utile per approfittare di ogni momento favorevole o al contrario, vi incentiverà a cercare la dea della fortuna e a cacciare via per sempre le nuvole nere.

È l’astrologia, ancora una volta, a svelarci il nostro destino. Vediamo, insieme, quali sono i segni più fortunati dello zodiaco.

Al primo posto troviamo il Cancro, un segno che conosciamo bene per la sua sensibilità, ma anche per la sua irascibilità. Sembra proprio che le persone nate sotto questo segno, avranno da questo momento in poi una serie di belle novità, anche dal punto di vista sentimentale.

I nati sotto il segno dei Gemelli, si sa, sono da sempre baciati da Venere, ecco perché queste persone vincono a mani basse. La dea della fortuna è sempre in agguato ma, insieme a lei, c’è anche quella dell’amore, ecco perché fidanzamenti e rapporti di coppia vanno a gonfie vele.

I Capricorno, che conosciamo soprattutto per la loro mania del controllo, sono piuttosto fortunati. Eppure il sentore che queste botte di fortuna non siano del tutto casuali, ci sfiora la mente. Non a caso sono i segni più organizzati e pianificatori dell’intero zodiaco.

Le stelle si sono allineate a favore della Bilancia; a quanto pare, i nati sotto questo segno, infatti, possiedono la benedizione degli astri per realizzare tutto ciò che vogliono, peccato per quella pigrizia che li contraddistingue. Non lasciatevi scappare la fortuna!

Ariete, Sagittario e Leone sono in coda alla nostra classifica dei segni più fortunati dello zodiaco, ma dal loro canto possono almeno vantarsi di esserci. Più che fortuna, nel loro caso, si tratta di spirito di adattamento e sopravvivenza, capacità queste che appartengono ai segni di terra e che li rendono dei veri leader. Ecco perché, anche nei momenti meno fortunati, vincono sempre.

E gli altri segni? Purtroppo la nuvola nera aleggia sulle vostre teste, ma non disperate, andrà meglio la prossima volta.