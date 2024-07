Le migliori damigelle d’onore secondo l’astrologia

Fonte: 123RF Una sposa con le sue damigelle

Scegliere una damigella d’onore è uno dei compiti più delicati che ogni sposa è chiamata ad assolvere. Si tratta infatti di una figura chiave in tutte le cerimonie, che non solo deve supportare la festeggiata nel suo giorno più bello, ma anche organizzare l’addio al celibato e assicurarsi che l’outfit della futura moglie sia sempre in ordine.

Chiunque sia chiamata a ricoprire questo ruolo dovrà dimostrarsi una persona organizzata, creativa ed empatica, motivo per cui non si può sbagliare nella scelta. Se tuttavia non siete sicuri su chi tra le vostre amiche o parenti sia la persona più adatta, lasciate che ad aiutarvi sia l’astrologia: secondo le stelle, infatti, alcuni segni zodiacali più di altri si riveleranno delle perfette damigelle d’onore.

I migliori segni zodiacali per scegliere la damigella d’onore

L’astrologia, per gli sposi appassionati di stelle e zodiaco, può rivelarsi un’ottima alleata nell’organizzazione di un matrimonio. Oltre a fornire indicazioni importanti sulle date più fortunate per i fiori d’arancio, può anche aiutare ad identificare quali personalità si adattino meglio di altre a ricoprire determinati ruoli.

Nel caso della damigella d’onore, ad esempio, potete affidarvi all’oroscopo se siete indecisi su quale delle vostre amiche possa rappresentare la scelta migliore. Chiaramente il principale fattore a cui affidarsi rimane quello emotivo, ed è giusto che la damigella sia una persona a cui vi sentiate particolarmente legate, ma dare uno sguardo al tema natale della prescelta non farà assolutamente male.

Alcuni segni zodiacali, infatti, si distinguono per empatia ed altruismo, e farebbero di tutto affinché il vostro matrimonio riesca al 100%. Altri, invece, potrebbero rivelarsi l’anima della festa, trascinando ospiti ed invitati in pista da ballo. Qualcun un altro, infine, si distingue per la capacità di mantenere il sangue freddo anche nelle situazioni più delicate. Ma quali sono le migliori damigelle d’onore secondo l’astrologia?

Gemelli (21 maggio- 20 giugno)

Il segno dei Gemelli è estremamente versatile e capace di adattarsi a tutte le situazioni, il che lo rende perfetto per vestire il ruolo di damigella d’onore. Queste persone possono inoltre trasformarsi nell’anima della festa, e sapranno confrontarsi con tutti gli ospiti mantenendo l’atmosfera vivace e divertente. Poiché sono degli ottimi comunicatori, infine, si riveleranno una preziosa risorsa qualora abbiate intenzione di affidare alla vostra damigella d’onore un discorso nel corso del ricevimento: ironici ma non superficiali, potrebbero regalarvi un momento in cui lacrime e risate si fondano in modo molto singolare. Provare per credere.

Acquario (20 Gennaio – 18 Febbraio )

I nati sotto il segno dell’Acquario sapranno senza alcun dubbio regalare un tocco innovativo e poco convenzionale al ruolo della damigella d’onore. Abituati a pensare fuori dagli schemi, vi proporranno idee e soluzioni creative nella cerimonia, sia per quanto riguarda i dettagli che per quanto riguarda l’intrattenimento. Non vi faranno mai mancare il loro supporto, e si riveleranno dei preziosi alleati contro l’etichetta rigida e troppo composta se non amate le cerimonie formali.

Toro (20 aprile – 20 maggio)

Segno fisso di terra, il Toro si distingue per la sua grande affidabilità, che lo rende una scelta ideale per le spose più insicure e bisognose di supporto. Potrete inviare messaggi a qualunque ora del giorno e della notte, non mancheranno mai di farvi avere i loro razionalissimi consigli. Riescono inoltre a mantenere la calma anche nelle situazioni più stressanti, motivo per cui potrebbero essere un ottimo supporto in caso di imprevisti e forfait. Essendo governato da Venere, inoltre, questo segno può offrire ottimi consigli per quanto riguarda il menù e i dettagli.

Cancro (21 giugno – 22 luglio)

I Cancro sono tra i segni più emotivi ed altruisti dello Zodiaco. Per questo motivo, se avete delle amiche nate sotto questo segno, non potrete non affidare loro un ruolo chiave nel giorno del sì: si prenderanno cura di voi, offriranno consigli e diventeranno un valido sostegno durante il corteo nuziale. Tra tutte le persone, sono quelle che riusciranno a capirvi meglio, anche senza bisogno di comunicare verbalmente.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Le damigelle d’onore sono coinvolte in molti aspetti di una cerimonia, che includono anche l’allestimento dell’addio al nubilato, la partecipazione allo shooting fotografico e il coordinamento dell’intero gruppo delle damigelle. Le Bilancia, votate alla socialità e alla bellezza, sono delle ottime maid of honour. Grazie alla loro diplomazia, possono andare d’accordo con tutti, non facendo sentire nessuno fuori posto. Mediatrici nate, sapranno risolvere ogni genere di conflitto tra familiari. Poiché governate da Venere, inoltre, potrebbero rivelarsi ottime consigliere per la scelta degli abiti delle damigelle o delle decorazioni floreali.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

L’Ariete è l’anima della festa, sa tirarvi su di morale quando siete giù e infondere sicurezza. Averne una al vostro fianco nel giorno del sì è un po’ come avere una cheerleader personale che vi aiuterà ad affrontare la pressione legata a questioni organizzative e logistiche. Governati da Marte, gli Ariete sono persone molto motivate e pronte all’azione, che faranno qualunque cosa per rendere un vero successo il vostro party di nozze. Unico difetto ? Potrebbero essere un po’ impulsivi e fumantini, per cui teneteli lontani da possibili imprevisti e molto vicini alla pista da ballo.

Vergine (23 agosto- 22 settembre)

Se cercate una damigella d’onore organizzata, con i piedi per terra e che sappia mantenere la calma anche nei momenti più caotici, dovrete cercarne una nata sotto il segno della Vergine. Queste persone hanno una vera passione per i dettagli, e non lasceranno mai che qualche particolare risulti fuori posto nella vostra cerimonia. Altruiste per natura, le Vergini non faranno mai mancare il loro aiuto, anche se le richieste dovessero arrivare last minute. Infine, essendo un segno mutevole, risultano molto flessibili ed in grado di adattarsi a diverse situazioni, gestendo benissimo anche gli imprevisti.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Noti per essere particolarmente creativi, i Pesci riusciranno ad impreziosire il vostro sì con proposte ed idee sempre nuove. Proprio come i Cancro, sono inoltre affettuosi, empatici ed emotivi. Non cercheranno in alcun modo di rubare la scena alla sposa, e si assicureranno che i riflettori siano puntati su di voi. La loro natura calma, inoltre, potrebbe rivelarsi un perfetto antidoto contro ansia ed imprevisti, che nel giorno del sì potrebbero non mancare.