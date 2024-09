Olympia di Grecia e Arrietta Morales, le damigelle in blu al matrimonio di Theodora di Grecia

Il matrimonio di Theodora di Grecia è stato un trionfo di stile e di eleganza: lo dimostrano i look delle damigelle, nonché royal it-girl per eccellenza, Olympia di Grecia e Arrietta Morales

Fonte: Getty Images Le nozze da sogno di Theodora di Grecia: abito senza spalline e tiara scintillante

I matrimoni dei reali sono il momento perfetto per osservarne la forma, l’eleganza e i legami che intercorrono tra i membri delle famiglie. Quello di Theodora di Grecia non ha fatto eccezione. Svoltosi sabato 28 settembre 2024 ad Atene, le nozze della figlia dell’ex re Costantino II di Grecia e della regina Anna Maria era uno dei royal wedding più attesi dell’anno. Il motivo? Il posticipo per ben due volte negli ultimi quattro anni.

Il momento del felice giorno è poi finalmente arrivato. Theodora di Grecia ha giurato amore eterno a Matthew Kumar, l’avvocato americano con cui è fidanzata dal 2018. Un trionfo di eleganza e di stile, dalla sistemazione della location della cerimonia agli abiti indossati da sposi e invitati. Non hanno sfigurato neanche i look scelti per le damigelle, tra le quali Olympia di Grecia e Arrietta Morales, bellissime in blu.

Olympia di Grecia e Arrietta Morales, splendide in blu

Ad ospitare il “sì” di Theodora di Grecia e Matthew Kumar la cattedrale metropolitana di Atene. Uno sfondo perfetto per il loro amore, che ha riunito parenti, amici e reali da tutto il mondo. Non sono passate inosservate la figlia 28enne del Principe ereditario Pavlos e della Principessa ereditaria Marie-Chantal e la cugina di primo grado di Olympia, Arietta Morales di Grecia, figlia di Pavlos.

Le due giovani reali erano bellissime e splendenti in abiti identici blu. Il tessuto lucido ha donato forma e luminosità al look. I due abiti, firmati Celia Kritharioti, hanno donato alle due ragazze un’aura antica e divina grazie alle larghe maniche ad aletta e la chiusura del drappeggio della parte superiore appena sotto la vita. Perfetta la lunghezza della gonna lunga leggermente a svasare e la scollatura, elegantissima. Certo, saremmo stati tutti curiosissimi di vedere quali abiti avrebbero scelto le due it-girl reali, vere dettatrici di trend quando si parla di moda, ma entrambe erano sicuramente incantevoli.

Fonte: IPA

Sicuramente un outfit particolarmente semplice e sobrio, anche nella scelta del beauty look. Perfette e regali anche le acconciature scelte dalle due cugine: un raccolto in una crocchia per i capelli dorati di Olympia e un semi raccolto per Arrietta.

Il matrimonio di Theodora di Grecia

Anche il vestito della sposa, Theodora di Grecia, è stato disegnato e curato da Celia Kritharioti. La Principessa ha indossato un abito con spalle scoperte. Lo stilista greco ha condiviso un video dell’abito della principessa su Instagram, scrivendo: “Un abito da sposa reale realizzato con amore, che si abbina perfettamente alla grazia, alla qualità, alla gentilezza e all’eleganza della Principessa Theodora, una sposa eccezionale e amorevole. A loro vanno i nostri più calorosi auguri per una vita piena di Amore e Felicità.” Come la sorella maggiore Alexia, Teodora ha abbagliato il suo grande indossando la tiara del Khedive d’Egitto.

Fonte: IPA

Theodora ha annunciato il suo fidanzamento con Matthew nel 2018. “Le parole non possono esprimere la nostra felicità ed eccitazione”, scrisse all’epoca su Instagram. “Non vedo l’ora di sposare quest’uomo meraviglioso. Ti amo Matt “. Il matrimonio della coppia era originariamente previsto per il 2020, ma è stato rinviato a causa della pandemia di COVID-19. In quello che sarebbe stato il loro weekend di nozze, la Principessa ha scritto che “l’amore e il sostegno di amici e familiari sono stati così apprezzati”, aggiungendo: “Non vediamo l’ora di festeggiare con tutti voi in Grecia una volta che sarà tutto sicuro“.