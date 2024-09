Chi è Theodora di Grecia, la figlia dell’ultimo Re

Fonte: IPA La principessa Theodora di Grecia

Figlia dell’ex re di Grecia Costantino II e della regina Anna Maria, Theodora ha passato la sua infanzia e la sua adolescenza nelle scuole più prestigiose d’Europa e degli Stati Uniti, frequentando il Gotha internazionale, un percorso che l’ha portata dall’aristocrazia europea ai set cinematografici della California.

Anche la sua vita privata sembra una sceneggiatura di un film d’amore di Hollywood: dopo aver posticipato la data del matrimonio per ben due volte, finalmente, la principessa greca convolerà a nozze con il fidanzato.

Theodora ha iniziato a frequentare l’avvocato americano Matthew Kumar nel 2016 e la coppia ha annunciato il fidanzamento ufficiale nel novembre 2018. In occasione del fidanzamento, la principessa di Grecia ha condiviso la felice notizia su Instagram, dicendo: “Le parole non possono esprimere la nostra felicità ed eccitazione. Non vedo l’ora di sposare questo uomo meraviglioso. Ti amo, Matt”.

Le nozze annunciate tre volte

Attualmente i futuri sposi vivono insieme, ormai da anni, in California. Inizialmente avevano fissato la data del matrimonio nel 2020, pianificando di convolare a nozze sull’isola greca di Spetses, finché non sono stati costretti a rimandare l’evento a causa della pandemia di Covid-19. Hanno riprogrammato una seconda volta per la primavera 2023 ma la tragica perdita del padre della principessa, re Costantino di Grecia, nel gennaio dello stesso anno, ha fatto slittare nuovamente le nozze.

Il terzo tentativo sembra essere quello fortunato: la coppia, infatti, convolerà a nozze nel pomeriggio del 28 settembre 2024 ad Atene. I voti saranno pronunciati nella Cattedrale Metropolitana dell’Annunciazione, la chiesa ortodossa dove da tradizione si sposano gli eredi della Casa Reale. I genitori di Theodora, Costantino II e Anna Maria, si sposarono nella stessa Chiesa nel 1964 e nel 2021 è stata scelta anche dal fratello minore Philippos per le nozze con Nina Flohr.

Il magazine Hello! Greece ha riferito che la sposa dovrebbe indossare un abito disegnato da Celia Kritharioti per il suo grande giorno, un vestito che aveva scelto originariamente per le nozze previste nel 2020. La stilista ha creato abiti per Beyoncé, Taylor Swift, Nicole Kidman e Gwyneth Paltrow ed è la proprietaria della più antica casa di moda greca, fondata nel 1906.

Non è trapelata la lista degli invitati, anche se sicuramente non mancheranno esponenti delle famiglie reali di Spagna, Danimarca e Gran Bretagna, dati i legami di parentela molto stretti con la Casa Reale Greca. Alcuni hanno ipotizzato che la principessa Theodora potrebbe essere accompagnata all’altare dal fratello maggiore, il principe ereditario Pavlos, attuale capo della famiglia reale greca.

Principessa di Grecia e Danimarca

I rapporti con i Windsor sono di lunga data: il padre di re Costantino era cugino di primo grado di Filippo di Edimburgo, l’ex re di Grecia è stato anche tra i padrini di battesimo del principe William. Anna Maria, madre della sposa, nasce principessa di Danimarca ed è la sorella della regina Margherita, anche se in questo caso la famiglia ha legami ancora più stretti: Giorgio I, primo re di Grecia era figlio del re Cristiano IX di Danimarca. Per questo i reali greci sono principi di Grecia e Danimarca. Per quanto riguarda la Spagna, Costantino II era il fratello della regina emerita Sofia, moglie di Juan Carlos e madre dell’attuale re Felipe VI.

Theodora, nata a Londra il 9 giugno 1983, è la quarta figlia degli ex regnanti di Grecia ed è cresciuta in esilio – la famiglia reale perse il trono in Grecia nel 1973 – dopo l’abolizione della monarchia. È stata battezzata nella Cattedrale ortodossa di Santa Sofia a Londra, con padrini e madrine di grande prestigio, tra cui la regina Elisabetta II, Il re Michele I di Romania e la regina Margherita di Danimarca, sua zia materna.

La sua educazione si è svolta principalmente in Inghilterra, frequentando la prestigiosa Woldingham School e dopo un anno sabbatico trascorso in Australia, ha proseguito gli studi negli Stati Uniti presso la Brown University, dove ha ottenuto una laurea in Arti Teatrali nel 2006. Successivamente, Theodora si è perfezionata nelle arti performative, frequentando corsi post-laurea alla famosa Central Saint Martins College of Art and Design di Londra.

Hollywood vs Royal Family

Negli anni, Theodora ha perseguito la sua passione per la recitazione, trasferendosi a Los Angeles nel 2010 per iniziare una carriera nel cinema e nella televisione. Anche in Italia, è diventata nota al pubblico per il suo ruolo nella soap opera americana, Beautiful, nella quale dal 2011 al 2018 ha interpretato Alison Montgomery, segretaria di Bill Spencer.

La sua carriera non si è limitata alla televisione. Theodora ha recitato anche in produzioni indipendenti e in film come Little Boy, nel quale ha condiviso lo schermo con l’attrice Emily Watson. Nonostante la carriera a Hollywood, la principessa non ha mai dimenticato le sue radici, esprimendo il desiderio di lavorare in produzioni greche, se si presentasse l’opportunità.

Quando si è trasferita a Los Angeles, Theodora ha adottato il nome d’arte “Theodora Greece”, per distinguersi come attrice, mantenendo comunque il legame con le sue radici reali. Con un background reale alle spalle, molti si sarebbero aspettati che avesse seguito una strada più tradizionale. Invece, Theodora ha sfidato le aspettative intraprendendo una carriera nel cinema e nella tv.

Vita da principessa o vita da attrice

Theodora si muove tra due mondi molto diversi: da una parte la realtà di una principessa con un nome prestigioso, dall’altra, la normalità quotidiana di un’attrice in cerca di opportunità a Hollywood. In un’intervista, ha dichiarato che la sua famiglia non ha mai rappresentato né un ostacolo né un vantaggio per la sua carriera.

Ai microfoni di Greek Reporter, nel 2013, la madre, la regina Anna Maria, ha raccontato la sua prima reazione quando ha saputo che Theodora sarebbe volata Oltreoceano per inseguire il suo sogno: “La prima cosa che ho detto è che era un posto molto lontano, la seconda cosa è che se questo era quello che realmente voleva fare, era giusto farlo. Io e suo padre l’abbiamo supportata perché è molto entusiasta e determinata, questo è il suo sogno ed è giusto che lo persegua”.

Il suo trasferimento a Hollywood e la decisione di vivere una vita più lontana dagli obblighi reali non ha cambiato i legami con la famiglia reale. Theodora è rimasta molto vicina ai suoi genitori e ai fratelli, partecipando regolarmente a eventi familiari importanti.

La storia di Theodora di Grecia rappresenta un equilibrio affascinante tra tradizione e modernità. Da un lato, porta con sé il peso e il prestigio di una dinastia reale, dall’altro, ha scelto una carriera che spesso viene vista come lontana dal mondo royal.