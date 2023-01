Letizia di Spagna, cappotto-gioiello ai funerali. Ma pesano due importanti assenze

Fonte: Getty Images Funerali Costantino di Grecia, Re e Regine vestiti a lutto

Letizia di Spagna tiene per il braccio suo marito Felipe mentre entrano nella cattedrale metropolitana di Atene, dove si tengono i funerali di Costantino, l’ultimo Re della Grecia, e fratello della Regina madre, Sofia di Spagna. La Reina è vestita di nero, come vuole il protocollo, e indossa un raffinato cappotto-gioiello. Ci sono quasi tutte le teste coronate d’Europa alle esequie e proprio per questo pesa come un macigno l’assenza di Re Carlo, cugino del defunto. Anche se non è l’unico a non esserci.

Letizia di Spagna, anche Juan Carlos ai funerali di Costantino di Grecia

Tutta la Famiglia Reale spagnola si è recata ad Atene per l’ultimo saluto a Costantino di Grecia. Oltre a Letizia di Spagna e a suo marito Felipe, che ha perso lo zio, Donna Sofia ha potuto contare sul sostegno di Juan Carlos, appositamente volato nella capitale greca per i funerali. È la seconda volta nel giro di pochi mesi che si è presentato al fianco di sua moglie. Infatti, Sofia e Juan Carlos avevano partecipato assieme ai funerali della Regina Elisabetta lo scorso settembre.

Solo le figlie di Letizia di Spagna, Leonor e Sofia, non sono presenti alle esequie. Ma la loro partecipazione non era richiesta, anche perché Costantino di Grecia per loro era un prozio. Infatti, hanno preso parte alla cerimonia anche le sorelle di Felipe, Elena e Cristina coi loro figli: Froilán e Victoria Federica Marichalar e Juan, Pablo, Miguel e Irene Urdangarin.

Letizia di Spagna, cappotto-gioiello e spilla inestimabile

La Reina si è presentata in chiesa con un look a lutto molto minimal, per dire addio al caro zio Tino, come affettuosamente veniva chiamato in famiglia Costantino. La Regina ha salutato il figlio maggiore dell’ex Re, il Principe Pavlos che le ha fatto il baciamano. Mentre Felipe lo ha abbracciato in modo molto più confidenziale.

Letizia indossava un abito-cappotto gioiello nero con bordature e cintura in velluto a segnare il punto vita. Il modello, con scollo incrociato e gonna svasata, è identico a quello verde che la Reina portava durante la cerimonia in memoria del Duca di Edimburgo. Completavano il look, le décolleté nere di Prada e una handbag di Armani.

Fonte: IPA

Sul bavero del cappotto, Letizia ha appuntato una spilla di grande valore per la Famiglia Reale. Nel testamento di Victoria Eugenia, nonna di Juan Carlos, è descritta così: “una spilla con una grande perla grigio chiaro circondata da diamanti e da cui pende una perla a forma di pera”. Apparteneva all’Infanta Isabel e Victoria Eugenia la indossò in numerose occasioni, alcune importanti come la cena prima delle nozze tra Juan Carlos e Sofia. Il gioiello era molto amato anche da quest’ultima. Letizia ha portato per la prima volta la spilla nel 2019, poi nel 2021 e nel 2022 quando inavvertitamente le cadde e Felipe si chinò per raccoglierla.

Funerali di Costantino di Grecia, l’assenza di Re Carlo

Ai funerali di Costantino di Grecia, scomparso lo scorso 10 gennaio a 82 anni, ha fatto molto discutere l’assenza di Re Carlo, nonostante fosse legato da una stretta parentela con l’ultimo Re greco. Infatti, Costantino e Carlo erano cugini per il tramite del Principe Filippo. Tra l’altro erano uniti, al punto che il Sovrano britannico l’ha voluto come padrino del Principe William. E si sono frequentati a lungo, trascorrendo insieme anche le vacanze con le rispettive mogli. Ma nonostante ciò ha preferito rimanere a Londra. D’altro canto, non ha partecipato nemmeno ai funerali di Papa Benedetto XVI.

Ma a peggiorare la situazione, c’è il fatto che non ha inviato alle esequie suo figlio William, preferendogli la Principessa Anna che si è presentata in chiesa con un sobrio cappotto nero su misura, con polsini e colletto bordati di velluto.

Re e Regine ai funerali: manca Charlene di Monaco

Un’altra assenza non è passata sotto silenzio, anche se più giustificabile, quella di Charlene di Monaco che non ha accompagnato suo marito Alberto alle esequie, mentre era presente ai funerali di Elisabetta II.

Mentre a rendere omaggio a Costantino di Grecia c’erano anche la Regina Massima, Guglielmo Alessandro del Belgio e la Principessa Beatrice, Filippo e Matilde del Belgio, i Principi Haakon e Mette-Marit di Norvegia con Marta Luisa, Alessandra e Christian di Hannover, secondo figlio di Ernst di Hannover, marito di Carolina di Monaco, Federico di Danimarca e la Regina Margarita di Danimarca e Carlo Gustavo e Silvia di Svezia.