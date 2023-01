Letizia di Spagna e Re Carlo colpiti da un grave lutto

Fonte: Getty Images Carlo e Letizia di Spagna colpiti dalla morte di Costantino II di Grecia

Letizia di Spagna e la Famiglia Reale britannica colpite da un grave lutto: è morto Costantino II, ultimo Re di Grecia, fratello della Regina madre Sofia di Spagna e quindi zio di Felipe. Il Monarca aveva anche un legame speciale coi Windsor, infatti era il cugino di Re Carlo III e il padrino del Principe William.

Letizia di Spagna e Re Carlo, uniti da un grave lutto

Dunque, Letizia di Spagna e suo marito Felipe perdono un membro stretto della famiglia. E dopo i funerali della Regina Elisabetta, avvenuti lo scorso settembre, è probabile che i Sovrani di Spagna si rincontreranno con Carlo, Camilla, William e Kate Middleton per le esequie di Costantino II.

Morto Costantino II di Grecia

L’ultimo Re di Grecia si è spento ad Atene all’età di 82 anni, dopo diversi giorni di ricovero all’ospedale Hygeia. Le sue condizioni di salute erano peggiorate lo scorso dicembre e negli ultimi tempi si erano ulteriormente aggravate, tanto che la Regina madre Sofia di Spagna lo ha raggiunto al suo capezzale dopo aver partecipato ai funerali di Papa Benedetto XVI in Vaticano. Accanto a Costantino nel momento del trapasso erano presenti anche la moglie Ana María, i figli e l’altra sorella, la Principessa Irene.

Costantino II salì sul trono di Grecia a 24 anni, nel 1964, ma dopo tre anni di regno una giunta militare prende il potere in Grecia. Inizialmente il Sovrano la appoggia, ma poi tenta un contro-golpe che fallisce. Da qui l’esilio, prima in Italia, poi in Inghilterra. Solo il primo giugno 1973 viene deposto ufficialmente dalla giunta militare che proclama la repubblica. La scelta viene confermata da due referendum successivi.

Costantino II, il legame con Carlo e con Felipe e Letizia di Spagna

Anche se privo di un Regno, Costantino II vantava parentele di alto lignaggio con mezza Europa. Sua sorella Sofia è stata Regina di Spagna e oggi è Regina madre, era cugino di Re Carlo III e padrino di William, ha sposato la figlia di Federico IX di Danimarca che conobbe durante una visita a Copenhagen nel 1959 e che ha felicemente sposato nel 1964. Dalla loro unione sono nati 5 figli e da questi ultimi ha avuto 9 nipoti.

Le prime foto di Sofia di Spagna, pubblicate dal magazine Hola!, al rientro da Atene dopo la morte di suo fratello, la ritraggono visibilmente provata. Mentre sono confermati gli impegni in agenda che Felipe e Letizia hanno per questa settimana. Non è ancora noto se Juan Carlos, in esilio volontario a Dubai, accompagnerà la moglie ai funerali di Costantino II. In ogni caso, sia la Casa Reale spagnola che quella britannica hanno preferito mantenere il lutto in forma privata, senza commentare o condividere alcun messaggio di cordoglio sui social.