Fonte: Getty Images Camilla

Carlo non partecipa alla funzione commemorativa per suo cugino, Costantino di Grecia, morto a gennaio 2023, e fugge a Londra. Ma non si dimentica di fare una fugace apparizione per rassicurare i suoi sudditi. Mentre Camilla prende in mano la situazione ed è lei a guidare la Famiglia Reale.

Carlo ha il cancro, il lungo calvario

Carlo prosegue le cure contro il cancro. La malattia è stata ufficializzata all’inizio di febbraio, dopo un intervento alla prostata che però non ha alcun legame con il tumore. Da quel momento è iniziato un vero e proprio calvario per il Re. La malattia è trattabile, ha fatto sapere Buckingham Palace, e Carlo si è sottoposto immediatamente alle cure che dicono siano sperimentali.

Carlo è forte e positivo, almeno così vuole apparire. Ma stando a fonti vicine al Sovrano, si sarebbe rivolto a un amico monaco per ricevere conforto spirituale in questa situazione. In ogni caso, il Re vuole diventare un esempio per il suo popolo e vuole ispirare speranza in tutti coloro che, come lui, stanno affrontando il calvario della malattia.

Negli ultimi ritratti ufficiali Carlo appare sereno e sorridente, anche se già è un po’ dimagrito e un velo di tristezza è presente sul suo volto. Di certo, il conforto di Camilla è per lui fondamentale. La Regina consorte è sempre al suo fianco e quando non lo è, è perché si occupa delle questioni di Corte al suo posto.

Fonte: Getty Images

Carlo assente alla funzione per Costantino di Grecia

Come annunciato da Palazzo, Carlo non comparirà in nessun evento pubblico fintanto che si sottopone alle cure contro il cancro. Di conseguenza, non ha preso parte alla cerimonia di commemorazione per Costantino di Grecia, che si è svolta a Windsor. Ma il Re era al castello il 27 febbraio, poco prima della funzione. Si presume che abbia voluto incontrare alcuni dei partecipanti, come Sofia di Spagna, sorella del defunto, che era presente insieme a Juan Carlos, Felipe e Letizia di Spagna.

Carlo infatti ha lasciato il Castello di Windsor poco prima dell’inizio della cerimonia, quasi fuggendo alla volta di Londra. Anche se non ha voluto nascondersi e ha salutato dall’auto la folla accorsa al castello. Probabilmente il Sovrano si sottoporrà alla terapia nella capitale britannica per poi trasferirsi a Sandringham nel Norfolk dove trascorre la maggior parte del tempo.

Camilla sostituisce Carlo

Camilla dal canto suo ha guidato la Famiglia Reale britannica durante la cerimonia. Infatti, anche William non è potuto intervenire per motivi personali, alimentando la preoccupazione sulle reali condizioni di salute di sua moglie Kate Middleton.

L’esperto in questioni reali, Phil Dampier, ha elogiato Camilla per aver svolto un “lavoro fantastico che ha svolto nelle ultime settimane” che ha permesso alla Monarchia di svolgere le proprie funzioni, malgrado la malattia del Re.

Dunque, Camilla si prepara a sostituire Carlo sul trono, pronta ad ogni evenienza, anche la più drammatica. La Regina consorte si è mostrata perfettamente a suo agio nel ruolo di principale all’interno della Corte. Per niente intimorita, nemmeno alla presenza dei cognati, del Principe Andrea e soprattutto della Principessa Anna.