Carlo si è rivolto a un amico monaco per ricevere conforto spirituale, subito dopo aver saputo di avere un cancro. Anche se il Re si mostra forte in pubblico, nel suo intimo è molto provato dalla malattia, tanto da rivolgersi a un religioso greco-ortodosso, conosciuto subito dopo la morte di Diana, per ricevere supporto e sostegno in questa difficile prova.

Carlo ha il cancro, la situazione è più grave di quello che sembra

Carlo combatte contro un cancro scoperto subito dopo l’operazione alla prostata. Il Palazzo ha definito il tumore trattabile, ma la situazione appare piuttosto grave, tanto che i funzionari della Monarchia hanno deciso di anticipare i piani di successione al trono che escluderebbero Harry da qualsiasi ruolo attivo.

Non sono esattamente segnali positivi quelli che arrivano da Clarence House, sebbene il Sua Maestà faccia di tutto per rassicurare i sudditi. Infatti, malgrado si stia sottoponendo ai trattamenti anti-cancro, Carlo non manca mai di partecipare alla messa domenicale che è diventata anche l’occasione per farsi vedere e salutare le molte persone che si radunano per vedere il Re e la Regina consorte.

Le ultime foto di Carlo lo ritraggono sereno e sorridente, mentre legge i biglietti di auguri e pronta guarigione che in tanti gli hanno inviati. La serenità del Re però sarebbe solo apparente, infatti all’interno delle mura domestiche pare che sia spaventato e preoccupato per quanto gli sta accadendo. E certo il viaggio precipitoso di Harry è un’altra prova che le condizioni del Sovrano sono critiche.

Carlo chiede conforto spirituale

Così, mentre prosegue le cure per abbattere il cancro, Carlo ha sentito il bisogno di ricevere un conforto spirituale. Si è quindi rivolto all’abate Ephraim, un monaco greco-ortodosso che conosce da anni, più precisamente dal 1997. Il Re si è avvicinato al religioso subito dopo la morte di Diana, allacciando con lui un forte legame che appunto si è protratto fino ad ora.

L’abate ha confermato che tra lui e Carlo “c’è una lunga amicizia” e che si sono sentiti regolarmente dopo la diagnosi di cancro dello scorso 5 febbraio. Per altro il Sovrano ha visitato più volte il monastero dove è abate Ephraim, che si trova sul monte Athos e risale al X secolo.

Il religioso ha raccontato che Carlo è un convinto credente, dedica molto tempo alla preghiera e ha confermato che si sentono dalla diagnosi di cancro. Ephraim si dice fiducioso sulla guarigione del Re: “Supererà tutto. Non ci sono distrazioni per lui e può dedicarsi alla meditazione e alla preghiera”.

Carlo infatti ha sospeso ogni appuntamento pubblico e i suoi impegni inderogabili sono stati divisi tra Camilla e William. La Regina consorte in particolare presiederà alla commemorazione di Costantino di Grecia, cugino di secondo grado di Carlo e padrino del Principe del Galles, molto lo scorso anno a 82 anni.