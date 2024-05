Carlo ha il cancro, condizioni di salute del Re. Il giuramento profetico di William

Carlo ha ripreso a pieno ritmo le attività pubbliche e ha ospitato a Buckingham Palace il primo Garden Party della stagione in una perfetta giornata primaverile. Ma il cancro resta una presenza ingombrante e rende evidente la contingenza della vita. Nessuno si sarebbe immaginato un anno fa che il giuramento di William sarebbe stato profetico. Così come in molti hanno sperato fino alla fine che il Re si riconciliasse con Harry.

Carlo, il giuramento che William fece un anno fa

Carlo ha fatto di tutto perché il suo tumore avesse il minor numero di ripercussioni sulla Monarchia ma è evidente che quando un Sovrano ha una malattia grave, la Corona inevitabilmente ne risenta.

Così, a un anno dall’incoronazione di Carlo e Camilla, il giuramento che William ha fatto al padre di fedeltà sembra a dir poco profetico, come se preannunciasse una disgrazia imminente.

In effetti, Buckingham Palace non ha mai rivelato la gravità del tumore di Re Carlo e anche se Camilla e gli altri membri della Corte hanno fatto di tutto per rassicurare i sudditi sulle migliorate condizioni di salute del Sovrano, voci di Palazzo insinuano il dubbio che il cancro sia particolarmente aggressivo tanto da doversi aspettare il peggio. Ovviamente sono solo rumors che per altro i fatti, come la presenza di Carlo al Garden Party, non fanno che smentire. Ma la pulce all’orecchia c’è, come si suol dire.

Fonte: Getty Images

D’altro canto, William sta vivendo una prova incredibile col padre e la moglie colpiti dal cancro. È difficile mantenere la calma in una situazione del genere. La maggior parte dei biografi reali sostiene che il Principe del Galles, in accordo con Carlo, stia dando la priorità a Kate Middleton, ma è ben consapevole che qualora il padre non dovesse essere più in grado di svolgere il suo compito di Sovrano, lui sarà costretto a subentrare. E certo non pensava che una tale possibilità fosse così vicina.

“La doppia malattia ha esercitato un’enorme pressione su William, sia come genitore che come erede al trono”, ha affermato l’esperto in questioni reali Robert Lacey. “Ha portato con sé ogni tipo di sfida. Lui ha gestito la cosa con calma e senza drammi”.

Carlo al Garden Party, Harry snobbato

Se William è ben equilibrato, a preoccupare è più che altro Harry che ha soggiornato a Londra due giorni, il 7 e l’8 maggio per presenziare a una serie di eventi legati al decimo anniversario degli Invictus Games.

Ufficialmente non c’è stato nessun incontro tra i due. “Il Re è troppo impegnato col Garden Party“, però, come è stato sottolineato, Carlo avrebbe potuto ritagliarsi anche 10 minuti per vedere Harry privatamente, perché la vita è troppo breve e come dice il detto “ogni lasciato è perso”. Anche se, come è ovvio, se un incontro segreto c’è stato, proprio in quanto segreto, non lo sapremo mai.