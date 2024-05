Carlo ha il cancro, condizioni di salute. “Harry a Londra si rifiuta di vedere il Re”

Harry è tornato a Londra ma quasi certamente oggi non avrà modo di incontrare suo padre Carlo. O meglio non ne ha proprio intenzione, malgrado il Re sia malato e nessuno conosce veramente quanto siano serie le sue condizioni.

Harry a Londra senza Meghan Markle

Harry è arrivato a Londra martedì 7 maggio dopo un viaggio di 10 ore da Los Angeles a Heathrow. Il Duca del Sussex è solo. Come previsto Meghan Markle e i suoi figli Archie e Lilibet non sono venuti con lui. La sua dolce metà però lo raggiungerà in Nigeria tra qualche giorno.

L’assenza di Meg era data per scontata. Fonti a lei vicine hanno più volte affermato che non ha alcuna intenzione di rimettere piedi sul suolo britannico e men che meno se c’è la pur remota possibilità di incrociare qualche parente del suo maritino. Per salvare le apparenze, Harry e consorte hanno sempre sostenuto che un viaggio della Duchessa e dei figli a Londra era da escludere senza la protezione della polizia. In fondo, Lady Markle è invisa alla maggior parte dei britannici.

D’altro canto, la Famiglia Reale è sollevata all’idea di non avere “tra i piedi” una persona così scomoda come Meghan. E così entrambe le parti sono soddisfatte, se non fosse che Carlo ci tiene particolarmente a incontrare i nipoti, Archie e Lilibet, che sono per lui di fatto degli sconosciuti. L’ultima speranza è che i Sussex lo raggiungano a Balmoral il prossimo agosto.

Harry è tornato a Londra per la prima volta dopo il viaggio lampo dello scorso febbraio, quando incontrò Carlo all’indomani dell’annuncio del Re di essere affetto da un tumore. Allora la visita durò appena 45 minuti, poi Harry ritornò in aeroporto per prendere un aereo con destinazione Los Angeles.

Non si sa cosa padre e figlio si dissero in quella occasione. In molti, dopo questo breve incontro, sperarono nella possibilità di una riconciliazione che però non è arrivata, nemmeno di fronte alla malattia di Carlo. Al contrario, emersero dettagli che dimostrarono come le tensioni non erano state per niente appianate. Un punto di rottura riguarda Camilla. Il Principe Harry pretese che non fosse presente durante il colloquio col padre.

Harry e Carlo, gelo per Camilla

E di nuovo pare che sia Camilla la ragione che rende altamente improbabile un nuovo incontro tra il Re e il suo secondogenito.

Harry, dopo aver presenziato a una serie di eventi minori per gli Invictus Games, prende parte oggi alla cerimonia nella cattedrale di St. Paul dove tiene un intervento. Nel frattempo Carlo e Camilla sono impegnati col Garden Party che cui purtroppo Kate Middleton non riesce a presenziare a causa del cancro.

Ecco il problema. Harry ieri non ce l’ha fatta a vedere Carlo. L’unica possibilità di un incontro era riservata a oggi 8 maggio. Lo staff di Sua Maestà e quello del Duca hanno confrontato le agende e il solo momento libero era dopo il Garden Party. Ma questo significa che al colloquio tra Harry e Carlo necessariamente deve partecipare anche Camilla. Harry però non ne vuole sapere, è una condizione cui non può sottostare, nemmeno pensando che suo padre ha un tumore e non sa quante occasioni avrà di rivederlo ancora o comunque di chiarirsi.