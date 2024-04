Carlo ha il cancro, condizioni di salute del Re: rifiuta il divorzio di Harry

Il cancro ha reso Carlo consapevole del fatto che “la vita è troppo breve“. Per questo il Re ha lanciato un avvertimento a suo figlio Harry con l’intenzione di invitare lui e sua moglie Meghan Markle a Balmoral quest’estate, rifiutando l’idea del divorzio. Almeno così dicono fonti vicino a Palazzo.

Carlo si oppone al divorzio di Harry

Carlo dunque prosegue le cure contro il tumore alle quali, pare, stia rispondendo bene, tanto da essere a un punto di svolta che fa ben sperare in una sua repentina ripresa. Da più insider infatti sono trapelate indiscrezioni positive sulle condizioni di salute del Sovrano che non vede l’ora di tornare al lavoro a tempo pieno e soprattutto non intende rinunciare al viaggio in Australia e Nuova Zelanda che avrebbe in agenda per il prossimo ottobre.

La malattia però ha cambiato molte cose, compresi gli equilibri interni alla Famiglia Reale. Carlo ha da sempre cercato di riconciliarsi con Harry. E molti segnali fanno sperare in un riavvicinamento. Anche il Principe sembra intenzionato a ristabilire i rapporti almeno con il padre. Lo ha chiamato lo scorso novembre per il suo compleanno e quando ha saputo del tumore non ha esitato a prendere un aereo per parlare di persona con il padre.

Harry dovrebbe tornare a Londra a maggio per gli Invictus Games ma i dettagli del suo viaggio non sono ancora stati definiti. Pare che al momento non sia stato fissato alcun incontro con suo padre e la presenza di Meghan Markle resta un’incognita. C’è la convinzione, supportata anche da voci di corridoio, che i Sussex siano in procinto di divorziare e che se non lo fanno è solo per i figli e per il patrimonio.

Il divorzio getterebbe un’altra ombra sulla Monarchia e Carlo non lo vorrebbe. Inoltre, lui ha vissuto in prima persona una separazione, quando ha divorziato da Diana e il clamore mediatico è stato folle.

Carlo, la vita è troppo breve

Stando a fonti di Palazzo, Carlo sarebbe assolutamente contrario al divorzio e anzi spinge affinché si ristabilisca l’armonia di coppia e tra la coppia e la Famiglia Reale.

Pare si sia reso conto, anche in conseguenza del cancro, che “la vita è troppo breve” per sprecare il tempo in faide e litigi. Per questo avrebbe dato disposizione di invitare Harry e Meghan nella tenuta di Balmoral, che per altro è stata aperta per la prima volta al pubblico, per l’estate.

Carlo, la verità dietro l’invito a Harry e Meghan

Dietro a questo invito c’è anche il desiderio di vedere i nipotini, Archie e Lilibet, figli dei Duchi del Sussex. Di fatto, non li conosce. Archie è nato a Londra ma poco dopo Harry e Meg si sono trasferiti in America e Lilibet è nata in California e ha incontrato una sola volta di persona il nonno. Secondo un insider: “Carlo desidera disperatamente vedere i bambini e porge questo ramoscello d’ulivo a Meghan e Harry. Semplicemente pensa che la vita sia troppo breve”.

Balmoral è il luogo perfetto per un ritrovo di famiglia. Lo stesso Harry ha raccontato che quel castello era per lui e William una sorta di parco di divertimento e ha lì molti bei ricordi. Un rifiuto da parte dei Sussex, semmai arriverà l’invito del Re, significherebbe a questo punto un punto di non ritorno, farebbe morire ogni speranza di riconciliazione.