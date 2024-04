Re Carlo ha il cancro e, nonostante il re d’Inghilterra stia ricevendo le cure migliori, resta una malattia spaventosa. Così, nel momento più duro, sembra che il monarca sia intenzionato a risolvere questioni troppo a lunghe lasciate in sospeso, provando a ricucire rapporti spezzati da incomprensioni e segreti. A cominciare da quelli con il figlio minore Harry, con la nuora Meghan Markle e con i nipotini Archie e Lilibeth.

Re Carlo porge un ramo d’ulivo a Harry

Mentre i rapporti con la nuora Kate Middleton – con cui purtroppo Carlo condivide la malattia – sono splendidi e ancor più affiatati nel momento di profonda difficoltà, i rapporti con Meghan Markle, moglie del secondogenito Harry sono da sempre freddi e non privi di screzi. Oggi, però, il re sembra intenzionato a rimettere le cose a posto.

Il tabloid britannico Mirror, citando una fonte “ben inserita nei circoli” della famiglia reale, riporta che Carlo III sarebbe “disperato” per la rottura con il figlio Harry e la sua famiglia e, in particolare, per non aver avuto modo di costruire un vero rapporto con i nipotini Archi e Lilibeth, che vivono negli Stati Uniti con i genitori.

Così, scrive Page Six riportando le parole della fonte: “Vedo Carlo che desidera disperatamente vedere i bambini e porge questo ramoscello d’ulivo a Meghan e Harry. Potrebbe decidere che la vita è semplicemente troppo breve”. E sembra che il ramoscello d’ulivo consista in un invito nella residenza di Balmoral, il castello scozzese residenza privata della famiglia reale, tra i luoghi del cuore della compianta regina Elisabetta.

“Balmoral è davvero il luogo perfetto e riposante per una riunione. Se lancia un invito, allora Harry e Meghan dovrebbero sicuramente accettare la visita” ha ipotizzato la fonte. Ma bisognerà attendere per sapere se davvero Harry – che ha visitato il padre una sola volta dall’annuncio della malattia – sarà disposto a perdonare e lasciarsi il passato alle spalle.